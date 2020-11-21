برای بازگشت به میز مذاکره با اسرائیل آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تشکیلات خودگردان فلسطین پس از ازسرگیری روابط و همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی بار دیگر از آمادگی خود برای بازگشت به میز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تشکیلات اعلام کرد: از موضع کمیته چهارجانبه بین‌المللی که ازسرگیری روابط رام الله با رژیم صهیونیستی را گامی مهم در مسیر فراهم کردن زمینه احیای روند مذاکرات میان دو طرف خوانده است، استقبال می کنیم.

این تشکیلات مدعی شده است که هدف از آمادگی برای ورود به روند مذاکرات با رژیم صهیونیستی، تحقق صلح است! این درحالی است که بسیاری از طرف های منطقه ای از مواضع اخیر تشکیلات خودگردان در برابر تل آویو به عنوان سازش و تسلیم یاد کرده اند.

در همین راستا، «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس به ازسرگیری روابط و همکاری های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده است. وی در این خصوص گفت: یکی از بزرگترین ترفندهایی که تشکیلات خودگردان و رژیم های سازشکار جهان عرب به کار می گیرند، فریب افکار عمومی است؛ به گونه ای که تلاش می کنند خود را حافظ صلح جلوه دهند. این درحالی است که آنها مسیر تسلیم را در پیش گرفته اند تا صلح.