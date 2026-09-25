به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع و جنگ نیازمند سلاح است و در کنار تجهیزات نظامی، صبر، پایداری، استقامت و دعا از مهم‌ترین سلاح‌های مؤمن به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) بر اساس علم و آگاهی نسبت به حقایق عالم صبر می‌کردند، افزود: شیعیان بسیاری از حقایق و نتایج مسیر را نمی‌بینند، اما با وجود ناآگاهی از آینده، بر ایمان و اعتقادات خود پایبند می‌مانند و همین مسئله اهمیت صبر آنان را نشان می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به رحلت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و بیت آن مرحوم تسلیت گفت و برای ایشان علو درجات مسئلت کرد.

وی همچنین سالروز رحلت علامه حسن‌زاده آملی را گرامی داشت و اظهار کرد: علامه حسن‌زاده آملی از مفاخر مازندران، حوزه‌های علمیه و ایران اسلامی بود و نام و یاد این عالم برجسته باید همواره زنده نگه داشته شود.

دفاع مقدس جلوه‌ای از ایستادگی ملت ایران

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، یاد شهدای این دوران را گرامی داشت و از فرماندهان شهید از جمله فلاحی، فکوری، نامجو و جهان‌آرا یاد کرد.

وی با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان در پنجم مهرماه، این رخداد را یکی از دستاوردهای مهم رزمندگان اسلام در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: این عملیات به فرمان امام خمینی(ره) انجام شد و پس از آن، روند موفقیت‌های رزمندگان اسلام شتاب بیشتری گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ضمن قدردانی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، از نیروهای مسلح نیز به دلیل برنامه‌های برگزارشده در هفته دفاع مقدس تقدیر کرد.

وی همچنین از حضور فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و جمعی از مسئولان این دانشگاه در نماز جمعه ساری تشکر کرد و این مجموعه را از ظرفیت‌های مهم علمی و نظامی استان و کشور دانست.

حوزه‌های علمیه نقش مهمی در تقویت معارف دینی دارند

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، از حضور آیت‌الله شب‌زنده‌دار، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، در مازندران قدردانی کرد و گفت: حوزه‌های علمیه باید بیش از گذشته در زمینه تبیین معارف دینی و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه فعال باشند.

وی از مدیران، استادان و فعالان حوزه‌های علمیه استان که برای توسعه و تقویت این مراکز تلاش می‌کنند، تشکر کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روز جهانی گردشگری، گفت: گردشگری علاوه بر ظرفیت فرهنگی، یک صنعت و منبع درآمد محسوب می‌شود و توسعه آن نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت دقیق است.

وی تأکید کرد: رونق گردشگری نباید موجب تضعیف فرهنگ بومی، ارزش‌های ملی و باورهای دینی شود و می‌توان همزمان با توسعه این صنعت، از هویت فرهنگی جامعه نیز صیانت کرد.

لزوم تقویت امکانات ایمنی و آتش‌نشانی مازندران

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به روز آتش‌نشانی و ایمنی، خواستار توجه بیشتر به زیرساخت‌های امدادی استان شد و گفت: با توجه به گستردگی جنگل‌ها و پوشش گیاهی مازندران و احتمال وقوع آتش‌سوزی، امکانات آتش‌نشانی باید از نظر تجهیزات، نیروی انسانی و سرعت دسترسی تقویت شود.

وی از آتش‌نشانان و نیروهای فعال در حوزه ایمنی که در شرایط مختلف برای حفظ جان و مال مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روز جهانی سالمندان اظهار کرد: سالمندان سال‌ها برای خانواده و جامعه تلاش کرده‌اند و شایسته است در دوران سالمندی از آرامش و حمایت لازم برخوردار باشند.

وی افزود: حمایت از سالمندان تنها وظیفه دستگاه‌های دولتی و نهادهای مرتبط نیست و خانواده‌ها نیز باید نسبت به نگهداری، تکریم و تأمین نیازهای روحی و عاطفی والدین و سالمندان خود اهتمام داشته باشند.

ضرورت حمایت از خسارت‌دیدگان سیلاب

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب اخیر در برخی مناطق مازندران، از حضور استاندار و مسئولان در مناطق آسیب‌دیده قدردانی کرد و خواستار استمرار حمایت‌ها شد.

وی گفت: انتظار می‌رود امکانات و کمک‌هایی که برای جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است، با سرعت بیشتری در اختیار مردم آسیب‌دیده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به آغاز فصل برداشت مرکبات، خواستار تعیین قیمت مناسب برای محصولات باغداران شد و گفت: مرکبات مازندران از محصولات شاخص استان است و قیمت‌گذاری باید با توجه به هزینه‌های تولید، شرایط اقتصادی و نرخ تورم انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه صادرات مرکبات تأکید کرد و افزود: توسعه صادرات می‌تواند به افزایش درآمد باغداران و ایجاد درآمد ارزی برای کشور کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، آن را حاوی مواضعی در دفاع از استقلال و عزت ایران دانست و گفت: طرح مسائل مرتبط با حقوق هسته‌ای ایران و انتقاد از رویکرد دوگانه در قبال موضوع سلاح‌های هسته‌ای از محورهای مهم این سخنرانی بود.

وی با اشاره به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران، بر حق کشور در برخورداری از دانش و فناوری هسته‌ای تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: افزایش فشارهای اقتصادی و اعمال محدودیت‌های مختلف نشان می‌دهد جمهوری اسلامی باید با اتکا به توان داخلی و با محاسبه دقیق، راهکارهای مقابله با فشارهای خارجی را دنبال کند.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از منافع ملی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور باید بر اساس مصالح جمهوری اسلامی ایران و شرایط موجود انجام شود.