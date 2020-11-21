مسابقه بزرگ کتابخوانی «مکتب سلیمانی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مسابقه بزرگ کتابخوانی مکتب سلیمانی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ویژه عموم مردم با شعار سردار مقاومت و سرباز ولایت برگزار می‌شود.

این مسابقه با هدف گسترش مکتب مقاومت در آستانه‌ی اولین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی و با محوریت مطالعه‌ی کتاب سردار مقاومت و سرباز ولایت نوشته ی قاسم نصیرزاده برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند این کتاب‌ها را از فرهنگسراهای شهرداری کرمانشاه تهیه و پس از مطالعه به سوالات آخر کتاب پاسخ و تا دهم دی ماه تحویل نمایند که به ۱۰ نفر، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌گردد.

در مقدمه کتاب آمده است: مقاومت از واژه‌های بنیادین و فطری است که ریشه قرآنی دارد و با مفاهیم و آیات اجتماعی قرآن ارتباط معناداری دارد. بر اساس دلالت‌های لغوی و تفسیری می‌توان آن را معادل با توحید، عدالت و در نهایت، اسلام قرار داد که این امر مهم و ذاتی، گاه با برداشت‌های نارسا به افراط و تفریط کشیده شده و بیشتر بر روش مقاومت مانند: تقابل، جنگ و قتال توجه شده است.

گفتنی است، فرهنگسرای شهر در چهار راه مطهری (جوانشیر)، فرهنگسرای استاد جلال الدین کزازی در فرهنگیان فاز ۲ جنب مسجد قبا، فرهنگسرای گل نرگس در ابتدای شهرک ژاندارمری جنب کلانتری آزادگان، فرهنگسرای کوثر در چهارراه آل آقا جنب پارک شهید درخشان، فرهنگسرای خانواده در بلوار جنب پارک فدک و سرای محله‌ی شهرک دولت آباد در سه راهی شرکت همه روزه آمادگی تحویل کتاب به علاقمندان را دارند.