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۲ آذر ۱۳۹۹، ۷:۲۱

«کار تیمی مهمتر است»

واکنش سرمربی تیم فوتبال پورتو به گلزنی مهدی طارمی

واکنش سرمربی تیم فوتبال پورتو به گلزنی مهدی طارمی

سرمربی تیم فوتبال پورتو گفت: از مهدی طارمی مثل تمام بازیکنان دیگر در بازی با فابریل راضی هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو روز گذشته در جام حذفی پرتغال موفق شد با گلهای مهدی طارمی و تونی مارتینز تیم فابریل را شکست بدهد.

سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو در نشست خبری بعد از بازی درباره گلزنی طارمی و مارتینز گفت: آنها از گلزنی خوشحال هستند ولی می‌دانند که مهمترین چیز تیم و کار تیمی است که بسیار خوب بود. عملاً نگذاشتیم فابریل به یک سوم دفاعی ما برسد. اجازه ندادیم حریف در بازی اعتماد به نفس پیدا کند. من این لحظات را به اندازه گلزنی آنها مهم می دانم، زیرا همه چیز به هم پیوسته است.

سرمربی پورتو افزود: ثبات دفاعی خوب به شما امکان می‌دهد تا به حمله و گلزنی نزدیکتر باشید. از طارمی و مارتینز راضی و خوشحالم همانطور که از بقیه بازیکنان رضایت دارم.

کد مطلب 5077317

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    نظرات

    • محمد بوشهر RO ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      11 3
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      مهدی تلاشت دوچندان کن زنده باد جوان شایسته خطه جنوب
    • قلعه جوق سراب IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      6 1
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      عشق لژیونرها

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