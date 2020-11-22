واکنش سرمربی تیم فوتبال پورتو به گلزنی مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو روز گذشته در جام حذفی پرتغال موفق شد با گلهای مهدی طارمی و تونی مارتینز تیم فابریل را شکست بدهد.

سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو در نشست خبری بعد از بازی درباره گلزنی طارمی و مارتینز گفت: آنها از گلزنی خوشحال هستند ولی می‌دانند که مهمترین چیز تیم و کار تیمی است که بسیار خوب بود. عملاً نگذاشتیم فابریل به یک سوم دفاعی ما برسد. اجازه ندادیم حریف در بازی اعتماد به نفس پیدا کند. من این لحظات را به اندازه گلزنی آنها مهم می دانم، زیرا همه چیز به هم پیوسته است.

سرمربی پورتو افزود: ثبات دفاعی خوب به شما امکان می‌دهد تا به حمله و گلزنی نزدیکتر باشید. از طارمی و مارتینز راضی و خوشحالم همانطور که از بقیه بازیکنان رضایت دارم.