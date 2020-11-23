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۳ آذر ۱۳۹۹، ۸:۰۶

در خصوص خروج از آتش بس؛

مزدوران امارات در یمن عناصر تحت حمایت عربستان را تهدید کردند

مزدوران امارات در یمن عناصر تحت حمایت عربستان را تهدید کردند

مزدوران وابسته به امارات در یمن عناصر وابسته به عربستان را تهدید کردند که از آتش بس دو جانبه خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ۲۱، شورای انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت امارات به شمار می رود، دولت مستعفی این کشور به ریاست عبد ربه منصور هادی تحت حمایت عربستان را تهدید کرد که از آتش بس امضا شده میان دو طرف خارج خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در پایان نشست دوره ای کمیته ریاستی شورای انتقالی جنوب در شهر عدن تاکید شد که مزدوران سعودی، یک جنگ فرسایشی طولانی مدت دراین کشور ایجاد کرده اند لذا صبر در برابر آتش‌بس دیگر ممکن نیست.

در این نشست اعلام شد که دولت مستعفی یمن به دنبال اجرای نقشه‌های خصمانه خود برای حکومت مجدد بر جنوب یمن و چپاول ثروت‌های آن است.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ میزبان مراسم امضای یک توافق برای پایان دادن به تنش میان دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب بود که اجرایی نشد.

علاوه بر این، تنش های نظامی میان مزدوران عربستان و امارات در جنوب یمن نیز شدت گرفته است. به نظر میرسد توافق ریاض، هیچ دستاوردی در خصوص متحد کردن مزدوران دو کشور محقق نکرده است.

کد مطلب 5078244
فاطمه صالحی

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