«یکصد دانشمند تاثیرگذار تاریخ» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یکصد دانشمند تاثیرگذار تاریخ» نوشته راجزر کارا با ترجمه اسکندر قربانی بهتازگی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسیده است.
اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «۱۰۰ چهره تاثیرگذار تاریخ» از دانشنامه بریتانیکا است که انتشارات معین تا به حال ترجمه عناوین «یکصد زن تاثیرگذار تاریخ»، «صد نویسنده تاثیرگذار تاریخ»، «یکصد فیلسوف تاثیرگذار تاریخ»، «یکصد موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ»، «یکصد رهبر تاثیرگذار تاریخ» و «یکصد نقاش و پیکرتراش تاثیرگذار تاریخ» را در قالب آن منتشر کرده است.
دانشمندانی که نامشان در «یکصد دانشمند تاثیرگذار تاریخ» آمده، دانش بشر را شکل داده و همه رشته های علمی، از زیستشناسی پایه گرفته تا سیاهچاله ها را پدید آوردهاند. برخی از ایندانشمندان پرسشهایی درباره چیستی بدن انسان طرح کردهاند، و نگاه برخی دیگرشان نیز به اجرام آسمانی بوده است. توجه آنها، به قدری بر آزمایش و بررسی ذرات میکروسکوپی متمرکز و بینش جمعیشان چنان گسترده بوده، که بسیاری از شگفتیهای جهان، از قبیل گرانش، نسبیت، و حتی ذات و طبیعت خود حیات را آشکار کردهاند. تدوینکنندگان دانشنامه بریتانیکا معتقدند تایید اهمیت ایندانشمندان، ناشی از مجموعه گوناگون منابع معتبر و سرشار از اطلاعات است.
چاپ دوم اینکتاب با ۵۳۱ صفحه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.
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