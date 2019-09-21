کتاب «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» اثر گینی گورلینسکی بهتازگی با ترجمه مهرداد معینی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «۱۰۰ چهره تاثیرگذار تاریخ» از دانشنامه بریتانیکا است که انتشارات معین تا به حال ترجمه عناوین «یکصد زن تاثیرگذار تاریخ»، «صد نویسنده تاثیرگذار تاریخ»، «یکصد فیلسوف تاثیرگذار تاریخ»، «یکصد دانشمند تاثیرگذار تاریخ» و «یکصد رهبر تاثیرگذار تاریخ» را در قالب آن منتشر کرده است.
«۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» همانطور که از عنوانش پیداست در معرفی ۱۰۰ موسیقیدان برتر تاریخ نوشته شده و گردآورندهاش سبکهای مختلف و فناوریهای بهکار رفته برای پیشرفت موسیقی را در طول تاریخ مورد کند و کاو قرار داده است. چهرههایی که در اینکتاب معرفی شدهاند، تلاش داشتهاند نه تنها تاثیرگذار باشند، بلکه در طول تاریخ به این تاثیرگذاری ادامه بدهند.
برخی از چهرههای معرفیشده در «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» رهبران جنبشهای موسیقی بودهاند. برخی دیگر نیز در اصلاحات و تغییرات مختلف در اینحوزه دست داشتهاند.
اینکتاب با ۵۸۳ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.
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