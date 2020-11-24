گرانفروشی با گرانی متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارشی بر روی خروجی خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال جاری با عنوان «تعویض روغن کامیون ۱۸ میلیون، لاستیک ۹۰ میلیون / تدبیر دولت چیست؟» سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توضیحاتی را ارائه کرده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

لاستیک:

در ابتدای تیرماه سالجاری با توجه به مکاتبات انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص عدم تأمین ارز برای مواد اولیه صنعت تایر و همچنین افزایش هزینه‌های تولید شرکتهای تایرسازی، این سازمان ضمن اخذ اطلاعات و مدارک قیمت تمام شده واحدهای تولیدی اقدام و بر اساس بند یک دستور دوم تصمیمات نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با لحاظ ۳۰ درصد افزایش قیمت به طور علی الحساب نرخنامه شرکت‌های تولیدکننده انواع تایر را ابلاغ و همچنین در مرداد ماه سال جاری پس از بررسی صورت‌های مالی شرکتها و اسناد بهای تمام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته نسبت به اعمال افزایش قیمت متوسط ۲۵ درصدی تایر (بین ۶ الی ۴۱ درصد) اقدام شده است.

بر اساس تصمیمات متخذه در یکصد و نهمین جلسه (مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۹۹‬ کارگروه تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری انواع تایر سواری به واحدهای تولیدی واگذار گردیده لیکن تاکید می‌شود این مهم دربخش انواع تایر سنگین باری و اتوبوسی، کامیونت، وانتی، کشاورزی، راهسازی و معدنی مطابق روال قبل و طی مراحل ارسال مستندات بهای تمام شده تایر و تأیید قیمت‌های ثبت شده توسط این سازمان می‌باشد.

در این ارتباط و به منظور کنترل قیمتهای لاستیک‌های وارداتی با ارز رسمی توسط شرکتهای واردکننده تایر این سازمان نسبت به ابلاغ کتبی قیمت تایرهای وارداتی با ارز رسمی به شرکتهای وارد کننده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تعزیرات حکومتی و درج آن در سامانه ۱۲۴ اقدام نموده و در موارد اختلاف زیر ۲۰ درصدی قیمت فروش و نرخ مصوب تعیین شده محصولات شرکتهای وارد کننده نسبت به محاسبه مابه التفاوت ریالی و انعکاس به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان اقدام و در موارد اختلاف بالاتر از ۲۰ درصد نسبت به تشکیل پرونده تخلف و ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.

مضافاً مکاتبات لازم با سازمان‌های صمت استان در خصوص نظارت بر واردات تایر سنگین راهسازی و معدنی با ارز رسمی، جلوگیری از امتناع از عرضه تایر توسط نمایندگی‌های فروش تایر، انعکاس مرتب فهرست توزیع تایر شرکتهای تولیدی و وارد کننده جهت اعمال نظارت‌های لازم، اخذ و ارسال موردی اطلاعات خرید عاملین توزیع به همراه اسناد خرید، اعلام انواع تایر سبک و سنگین به عنوان کالای دارای اولویت رصد و پایش به صورت هفتگی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ضرورت تشدید نظارت و بازرسی بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، پیگیری موضوع عدم تحویل لاستیک سنگین به دارندگان حواله و تاکید بر لزوم بررسی فعالیت عاملین توزیع در راستای تأمین به موقع تایر و اعمال قانون در صورت مشاهده موجودی و امتناع از عرضه کالا به رانندگان دارای حواله و … خلاصه‌ای از اقدامات نظارتی این سازمان می‌باشد.

لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود طی ۷ ماهه سال جاری، تعداد ۲۳۱۷۰ مورد بازرسی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها در قالب طرح بازرسی و نظارت برعملکرد لاستیک خودرو سبک و سنگین صورت پذیرفته که منجر به تشکیل و ارسال ۹۸۲ فقره پرونده تخلف به ارزش ۳۶۶.۴۸۳.۲۹۹.۶۰۷ ریال به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها گردیده است.

روغن موتور:

بر اساس تصمیمات جلسه یکصدو نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی شماره ۱۹۲۵۱۹/۶۰ مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۹۹‬ درخصوص برگزاری جلسه با اعضای مرتبط کارگروه توسط این سازمان برای تصمیم گیری درخصوص افزایش قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی چهار پالایشگاه روغن سازی (بهران، ایرانول، پارس و سپاهان) جلسه مذکور در مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۹۹‬ با حضور معاون محترم وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان آن معاونت و وزارت راه و شهرسازی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان و رئیس هیأت مدیره انجمن پالایشگاه‌های روغن سازی ایران در محل این سازمان برگزار و ضمن استماع نظرات شرکت کنندگان و درنهایت به منظور جلوگیری از هرگونه افت در تأمین و بروز کمبود انواع روغن موتور در سطح بازار و حفظ وضعیت تا پایان سال جاری توسط چهار شرکت یادشده توافق گردید قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۰ درصد نسبت به نرخ اردیبهشت ماه سال گذشته افزایش یابد.

لازم به ذکر است مقوله گرانفروشی با گرانی کالاها از منظر ساختاری با یکدیگر متفاوت بوده و فروش کالای روغن موتور خارج از ضوابط و مقررات ابلاغی گرانفروشی تلقی می‌گردد که می‌بایستی از سوی سازمان صمت استان‌ها و بازرسی نظارت اصناف مورد نظارت و کنترل و اعمال قانون قرار گیرد.

لازم به ذکر است طی ۷ ماهه اول سال جاری، تعداد ۲۰۹۳۶ مورد بازرسی از مراکز تأمین و عرضه روغن موتور انجام وبالغ بر ۷۹۷ فقره پرونده تخلف به ارزش ۳۱.۷۱۷.۲۹۳.۸۶۵ ریال توسط سازمان صمت استان‌ها به ادارات کل تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال گردیده است.