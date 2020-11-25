اولین نشست تدوین سند ملی هنرهای تجسمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، تدوین سند ملی هنرهای تجسمی بر اساس چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به عهده شورای انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از این رو اداره کل هنرهای تجسمی با دعوت از نمایندگان انجمن‌های صنفی هنری برای ارائه دیدگاه‌ها، نخستین جلسه را برگزار کرد.

هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی گفت: با توجه به آنچه در ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه تدوین این سند را به عهده دارد.

وی افزود: ما قبل از تدوین هر گونه سند باید دیدگاه‌های تخصصی انجمن‌های هنری را برای نوشتن سند گردآوری کنیم. تشکیل کمیته تخصصی و تیم تحقیق برای انجام مطالعات کارشناسی و تهیه پیش‌نویس با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت هنری و کارشناسی کشور و همچنین ارائه برنامه زمان‌بندی از اولویت‌هاست.

سید امین مویدی مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری در ادامه گفت: در نقشه مهندسی فرهنگی کشور ۱۰ راهبرد اصلی و ۲۰ اقدام ملی درج شده که در تهیه و تدوین سند ملی هنرهای تجسمی اهمیت دارد. ما در این سند مسائل و مشکلات حوزه هنرهای تجسمی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هنر و ظرفیت‌های درآمدزایی و همچنین مسائلی مانند شغل بودن کار هنری، مالیات و نظام صنفی هنر را ارائه می‌کنیم.

هنرمندان حاضر در جلسه نیز به خواسته‌ها و مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه هنری خود اشاره کردند که این موارد باید در سند بالادستی و موارد قانونی لحاظ شود.

جمال رحمتی نماینده هنرمندان کاریکاتور، مهردخت دارابی نماینده هنرمندان طراحان گرافیک، بهزاد اژدری نماینده هنرمندان سرامیست، عباس مجیدی نماینده هنرمندان مجسمه ساز و علی‌اشرف صندوق‌آبادی نماینده هنرمندان خوشنویسان در این نشست حضور داشتند.