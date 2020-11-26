به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جعفری در جلسه شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا به همه ما نشان داد که باید رویکردمان به سمت استفاده از تکنولوژی‌های روز، به ویژه در برگزاری جلسات مختلف باشد، گفت: امروز شاهد برگزاری اکثر جلسات به صورت مجازی هستیم تا از این طریق گامی در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا برداشته شود.

وی افزود: معتقدیم برگزاری جلسات شورای اسلامی استان نیز باید به صورت مجازی برگزار شود تا حاضران بتوانند بهترین استفاده را به لحاظ زمانی از این جلسات داشته باشند.

عضو شورای اسلامی استان زنجان در خصوص حق‌السهم شهرداری‌ها از ماده ۱۰۱، تصریح کرد: تا به امروز این حق‌السهم محقق نشده و اکثر شهرداری‌ها با این دغدغه دست به گریبان هستند.

جعفری با یادآوری اینکه این موضوع در جلسات متعدد مطرح شد و امروز این موضوع که از ماده ۱۰۱ حق‌السهم شهرداری‌ها فقط مربوط به زمین‌های اشخاص است، جای سئوال دارد، ادامه داد: یکی از ابهامات در این خصوص مربوط به زمین‌های دولتی بود که به صراحت اعلام شده است که باید در تفکیک این زمین‌ها نیز حق‌السهم شهرداری‌ها پرداخت شود و فقط برای زمین‌های وقفی نیازی به پرداخت زمین‌های وقفی نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر آب‌بر با بیان اینکه در این شهر حدود ۵۰ هکتار زمین دولتی به ادارات واگذار شده و حال امروز که تصمیم بر عریض کردن خیابان داریم، این اجازه از سوی همان دستگاه دولتی صادر نمی‌شود و این موضوع دغدغه اصلی اکثر شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی استان است، اظهار کرد: امروز برای بازگشایی محورها نیاز به حداقل ۳۰ میلیارد تومان اعتبار داریم و این در حالی است که بودجه شهرداری علی‌رغم همه افزایش‌هایی که صورت گرفته، به ۸ میلیارد تومان رسیده است.

جعفری خاطرنشان کرد: طرح جامع شهر آب‌بر نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد و اگر به دنبال توسعه شهری هستیم باید بازنگری اساسی در این خصوص انجام شود.