رضا فیاضی بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون که به تازگی در فیلم‌تئاتر «من ترامپ نیستم!» در نقش دونالد ترامپ به ایفای نقش پرداخته است، درباره این تجربه به خبرنگار مهر گفت: زمانی که رضا خرم کارگردان و بهزاد صدیقی مشاور و مدیر تولید این کار برای ایفای نقش دونالد ترامپ با من صحبت کردند، ابتدا متعجب شدم چون هیچ شباهتی بین خودم و دونالد ترامپ نمی‌دیدم. اما در نهایت با طراحی گریمی که خانم ماریا حاجی‌ها زحمتش را کشیدند شباهت زیادی به نقش پیدا کردم.

وی ادامه داد: البته من در دوران فعالیت بازیگری‌ام نقش افراد خارجی بسیاری را ایفا کرده‌ام و به نوعی «خارجی‌پوش» محسوب می‌شوم، چون از نقش افراد روس و آمریکایی گرفته تا فرانسوی و انگلیسی را بازی کرده‌ام. حتی نقش چرچیل را در سریال معمای شاه ایفا کرده‌ام از همین رو برایم بازی در نقش ترامپ نیز یک تجربه جذاب محسوب می‌شد.

دوبله دیالوگ‌ها به زبان انگلیسی

فیاضی درباره ضبط این نمایش به زبان انگلیسی توضیح داد: بعد از پذیرفتن نقش به ما اعلام کردند که کار قرار است به زبان انگلیسی تولید شود اما چون من در نمایش دیالوگ‌های زیادی دارم و فرصت برای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به شکل حرفه‌ای وجود نداشت، در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که صدای من و یکی دو بازیگر دیگر، دوبله شود که صدای صداپیشه نقش من شباهت بسیار زیادی به صدای خود من دارد.

این بازیگر باسابقه درباره تجربه ایفای نقش ترامپ بیان کرد: اوایل، بازی در این نقش سخت به نظر می‌رسید اما زمانی که وارد دورخوانی و تمرین‌های نمایش شدیم کار برایم جذاب و به تجربه خوبی تبدیل شد. به تازگی پخش این فیلم‌تئاتر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا خرم در ویدئو پرایم آمازون آغاز شده و فعلاً برای علاقه مندان در آمریکا و انگلیس قابل مشاهده است اما صحبت‌هایی نیز برای دوبله آن به زبان فارسی و پخش از یکی از پلت فرم‌های داخلی نیز شده است.

توهم ترامپ در سونا!

فیاضی درباره داستان نمایش توضیح داد: داستان «من ترامپ نیستم!» درباره شخصیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ کشورش در رقابت با جو بایدن فشار بسیاری را تحمل می‌کند. او برای رهایی از فشار روحی به سونای خشک می‌رود اما در آنجا متوجه می‌شود که سونا سرد است در فاصله‌ای که او منتظر است تا تعمیرکار سر برسد، دچار توهم شده و در این توهم افراد مختلفی از جمله پوتین، مایکل کوهن، یک مکزیکی، فردی سیاه پوست و … به سراغش می‌آیند که هر کدام خواسته‌ای دارند…

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش در این شرایط اظهار کرد: در حال ضبط سریال تلویزیونی «خوشبرگ» برای پخش از شبکه امید بودیم که متأسفانه سه هفته‌ای است که به دلیل بحران کرونا تصویربرداری سریال متوقف شده است. این سریال در قالب یک مجموعه داستانی به نوجوانان کتاب‌های مناسب را معرفی می‌کند. من در نقش آقای حکمت به همراه دختر و نوه‌هایم رستورانی را راه اندازی می‌کنم که در آن به مشتری‌ها غذای روح داده می‌شود نه غذای جسم.

بازیگر سریال «قصه‌های تا به تا» در پایان متذکر شد: همچنین سریال «دادزن» به تهیه‌کنندگی محمد شهبازی و کارگردانی سیامک خواجه وند را که برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید شده در نوبت پخش دارم. همچنین در ۲ قسمت از سریال اپیزودیک «سایه‌ها» به کارگردانی جواد گرانمایه خلاری نیز به ایفای نقش پرداخته‌ام. صحبت‌هایی نیز برای حضور در چند پروژه دیگر نیز شده است که باید دید با توجه به گستردگی بیماری سرنوشتشان چگونه خواهد شد.

فیلم‌تئاتر «من ترامپ نیستم!» در ژانر کمدی سیاه توسط علی محمدرحیمی نوشته شده و بهزاد صدیقی آن را دراماتورژی کرده است. علاوه بر رضا فیاضی در نقش ترامپ، سیروس کهوری نژاد، سروش طاهری، وحید آقاپور و شهروز دل‌افکار دیگر نقش‌ها را ایفا کرده‌اند.