به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شگفت‌انگیزترین چیز دنیا» نوشته لیدا طرزی به‌تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب، دهمین‌جلد از مجموعه «اندیشه‌های خوشمزه»‌ است که این‌ناشر چاپ می‌کند و نویسنده‌اش در پی انتقال مفاهیم پیچیده و بنیادی هستی با زبانی ساده به کودکان است. تصویرگری کتاب هم توسط هنگامه غلامی انجام شده و مخاطبان اصلی کتاب، کودکان 8 سال به بالا هستند؛ بچه‌هایی که شیفته ماجراجویی‌های سحرانگیز و فانتزی هستند. به‌این‌ترتیب، لیدا طرزی نوعی کارگاه فلسفه کودکانه برای بچه‌ها برپا کرده است.

دهمین جلد مجموعه « اندیشه های خوشمزه » بچه‌ها را به خوب دیدن و فکر کردن دعوت می‌کند؛ جایی که سرگین‌غلطان هم جایگاهی دارد و یک چوب معمولی و یک‌تکه طناب و هرچیز به‌ظاهر بی‌ارزش دیگری می‌تواند با همراهی فکر و احساس مسئولیت، به کیفیت زندگی جانداران، از گیاه و حیوان گرفته تا انسان و حتی اکوسیستم کره زمین کمک کند. در این‌کتاب، سگ آبی، فیلسوف کوچکی است که با عملگرایی، پسربچه داستان را به دنیای جدید و مرحله بالاتر فهم زندگی راهنمایی می‌کند.

این‌کتاب با 24 صفحه و قیمت 20 هزار تومان منتشر شده است.