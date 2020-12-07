آغاز فروش فوق العاده ۸ محصول سایپا از امروز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، فروش فوق‌العاده ۸ محصول گروه خودروسازی سایپا از امروز دوشنبه، ۱۷ آذر ماه ۹۹ آغاز می‌شود و متقاضیان برای ثبت نام تا سه روز فرصت دارند به سایت اینترنتی فروش محصولات این گروه خودروسازی مراجعه کنند.

در راستای ایجاد امکان فرصت برابر ثبت نام برای همه متقاضیان خرید خودرو، ایجاد سازوکار شناسایی و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی، فروش فوق‌العاده ۸ محصول سایپا شامل تیبا صندوقدار، سایپا ۱۵۱، نیسان تک سوز، نیسان تک سوز آپشنال، نیسان دوگانه سوز، نیسان دوگانه سوز آپشنال، نیسان دیزل یورو ۵ و پادرا پلاس با لاستیک رادیال از امروز آغاز می‌شود.

متقاضیان خرید این محصولات می‌توانند به صورت شبانه روزی برای ثبت نام خودروهای مورد نظر خود به سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

گفتنی است در طرح فروش فوق‌العاده، خودروها ۹۰ روزه تحویل متقاضیان می‌شود.