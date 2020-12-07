بایدن گزینه خود برای تصدی پست وزیر دفاع را معرفی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جو بایدن» نامزد دموکرات و مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا اعلام کرد که قصد دارد روز جمعه همین هفته فرد موردنظر برای تصدی پست وزیر دفاع را معرفی کند.

گزینه اصلی بایدن برای تصدی این سمت، زنی به نام «میشل فلورنوی» است که مشاوره در حوزه سیاست دفاعی و معاونت دستیار وزیر دفاع در حوزه استراتژی را در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» و همچنین معاونت وزیر دفاع در حوزه سیاستگذاری را در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» در کارنامه خود دارد.

با این وجود، ائتلافی متشکل از دستکم هفت گروه ترقی‌خواه در نامه‌ای سرگشاده که به رؤیت خبرگزاری آسوشیتدپرس رسید، بایدن را به چشم‌پوشی از این گزینه تشویق می‌کنند. در این نامه، ائتلاف مذکور به بایدن هشدار می‌دهند که فلورنوی پیشینه‌ای از «تصمیمات نادرست در حوزه سیاستگذاری» به ویژه در خصوص عربستان سعودی، یمن و افغانستان و همچنین یک «تاریخچه مبهم از فعالیت در بخش خصوصی» را در سوابق خود دارد.

«جیهان حکیم» رئیس کمیته ائتلاف یمنی در این نامه نوشت: «حمایت همیشگی خانم فلورنوی از مداخله نظامی در بروز بحران‌های ویرانگر در سرتاسر جهان از جمله یمن نقش داشته است».

سایر نامزدهای احتمالی برای تصدی این پُست عبارتند از: «لیود آستین» ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و «جیه جانسون» وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا. جانسون همچنین در سال‌های نخست ریاست جمهوری اوباما در سمت مشاور حقوقی در وزارت دفاع آمریکا فعالیت کرده است.

نشریه پولیتیکو به نقل از سه تن از مقامات آگاه گزارش داد که در حال حاضر، لیود آستین گزینه اصلی برای تصدی این مقام است.