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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۸:۵۸

سخنگوی جنبش انصارالله:

سازمان ملل اهمیتی به لغو محاصره یمن نمی دهد

سازمان ملل اهمیتی به لغو محاصره یمن نمی دهد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که توقف تجاوز به یمن و لغو محاصره این کشور باید در طرح های ارائه شده برای تحقق صلح در یمن مد نظر قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبد السلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که هرگونه طرح و رویکردی که متوقف کردن تجاوز و لغو محاصره یمن را مد نظر قرار ندهد، محکوم به شکست است.

وی در ادامه افزود: باید در طرح هایی که برای حل بحران یمن ارائه می شود این موارد مورد توجه قرار بگیرد.

عبدالسلام اضافه کرد: بی اعتنایی سازمان ملل نسبت به محاصره یمن، قابل فهم نیست، آن هم در حالی که محاصره روی دیگر تجاوز به شمار می رود.

پیشتر نیز «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور این کشور دیدار و اعلام کرده بود: ما بر لزوم توقف هرچه سریعتر حملات سعودی و لغو محاصره همه جانبه یمن اصرار داریم.

وی همچنین بر لزوم ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن تأکید کرد و آن را مقدمه ای برای برقراری صلح در این کشور دانست. وی گفت که دولت نجات ملی هیچگاه از حقوق ملت یمن کوتاه نخواهد آمد و بر سَر این حقوق سازش نخواهد کرد.

کد مطلب 5090484
فاطمه صالحی

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