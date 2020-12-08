سازمان ملل اهمیتی به لغو محاصره یمن نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبد السلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که هرگونه طرح و رویکردی که متوقف کردن تجاوز و لغو محاصره یمن را مد نظر قرار ندهد، محکوم به شکست است.

وی در ادامه افزود: باید در طرح هایی که برای حل بحران یمن ارائه می شود این موارد مورد توجه قرار بگیرد.

عبدالسلام اضافه کرد: بی اعتنایی سازمان ملل نسبت به محاصره یمن، قابل فهم نیست، آن هم در حالی که محاصره روی دیگر تجاوز به شمار می رود.

پیشتر نیز «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور این کشور دیدار و اعلام کرده بود: ما بر لزوم توقف هرچه سریعتر حملات سعودی و لغو محاصره همه جانبه یمن اصرار داریم.

وی همچنین بر لزوم ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن تأکید کرد و آن را مقدمه ای برای برقراری صلح در این کشور دانست. وی گفت که دولت نجات ملی هیچگاه از حقوق ملت یمن کوتاه نخواهد آمد و بر سَر این حقوق سازش نخواهد کرد.