رقابت های فشرده در بخش قرائت مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن در هتل ارم تهران در حال برگزاری است و رقابت‌ها تا پایان هفته ادامه دارد. در دومین شب از چهل و سومین دوره مسابقات قرآن اجرای بیست شرکت‌کننده از استان خراسان رضوی به نمایش گذاشته شد.

در گذشته رقابت اصلی در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم بین نمایندگان تهران و خراسان رضوی بوده است. به نظر می‌رسد در این دوره نیز این رقابت به ویژه در بخش قرائت، فشرده‌تر از هر زمانی باشد. نگاهی به فهرست قاریان دو استان در چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن این گمانه را پررنگ‌تر از هر زمانی خواهد کرد.

در دومین شب از برگزاری مسابقات سراسری قرآن، همچنین از معرفی قاری منتخب مردمی خبر داده شد. برای معرفی قاری برتر مردمی مخاطبان مسابقات می‌توانند نظر خود را تا ۲۵ آذرماه به شماره ۳۰۰۰۰۷۱۱ اعلام کنند. قاری برتر این بخش ۳۰ آذرماه معرفی خواهد شد.

نکته قابل توجه تا دومین شب مسابقات، آمادگی اندک اغلب شرکت‌کنندگان در مسابقات است. این عدم آمادگی در حدی بود که غلامرضا شاه‌میوه یکی از داوران مسابقات نیز ناگزیر به اشاره کردن به آن شد و بخشی از ناآماده بودن شرکت کنندگان را به تعطیلی جلسات قرآن در دوران کرونایی و نیز مبتلا شدن احتمالی قاریان به کرونا مرتبط دانست.