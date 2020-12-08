به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در مراسم روز جهانی خاک اظهارداشت: آب، خاک و پوشش گیاهی سه عنصر مهم در جهان هستند که علاوه بر ارزش بالا، بر هم تأثیر متقابل دارند.

وی افزود: ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۸۰ میلیون هکتار مرتع، بیش از ۳۰ میلیون هکتار اراضی در معرض بیابانی شدن و ۲ میلیون هکتار عرصه‌های درختچه‌زار و بیشه‌زار در کشور داریم که مجموع این اکوسیستم‌ها که حدود ۸۰ درصد از اراضی کشور را شامل می‌َشود در حوزه وظایف سازمان جنگل‌ها قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل تأثیر عمیق این منابع بر آب، خاک و هوا، حفظ این منابع بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تأثیر فرسایش آبی و بیش از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی است، بسیاری از دشت‌ها با بیلان منفی فرونشست زمین، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی مواجه شده و مشکلات دیگری همچون آسیب به جنگل‌های زاگرس، وجود دام در مراتع و بهره‌برداری‌های طولانی مدت از جنگل‌های هیرکانی، منابع طبیعی را در معرض خطر قرار داده است.

منصور ادامه داد: مسئولیت ما در سازمان علاوه بر حفظ و توسعه این منابع، کاهش این مشکلات است و وظایف ما به طور مستقیم بر ۸۰ درصد از منابع طبیعی و به صورت غیر مستقیم بر روی ۲۰ درصد باقی مانده از عرصه‌های کشور تأثیر خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: بیش از ۸ هزار و ۶۵۰ روستا و ۴۵۰ شهر در معرض سیلاب‌ها قرار دارند، ریزگردها و سیلاب‌ها علاوه بر فرسایش خاک حاصلخیز، بسیاری از زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها و اراضی کشاورزی را هم در معرض خطر قرار می‌دهند و مجموعه این عوامل باعث عدم امنیت زیستی، غذایی و ملی می‌شود؛ بنابراین رسالت بزرگ ما حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع با هدف حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است تا یک محیط امن را برای تولید و فعالیت فراهم کند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: از ۱۲۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش، حدود ۳۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری انجام و از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی حدود ۲ میلیون هکتار تثبیت شده است.

وی افزود: با عملیات آبخیزداری می‌توانیم بیش از ۹ تن در هکتار فرسایش و بیش از ۴ متر مکعب در سال رسوبات را کنترل کنیم و پوشش گیاهی و علوفه‌ای را ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار افزایش دهیم.

منصور در رابطه با توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: طبق خط مشی که وزیر جهاد کشاورزی برای سازمان جنگل‌ها ترسیم کرده، استمرار توقف بهره برداری از جنگل‌های هیرکانی و اجرای طرح‌های جایگزین مبتنی بر عملیات اجتناب ناپذیر بدون بهره‌برداری است.

وی افزود: در حوزه زاگرس، مرطوب سازی سطح جنگل، تعیین تکلیف دام و مبارزه جدی با آفات و بیماری‌ها را داریم که رئیس جمهور با درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای ایجاد کمیته راهبری ملی صیانت از زاگرس موافقت کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با طرح‌های آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری با اعتبارات صندوق توسعه ملی، رشد خوبی داشته و در بودجه ۱۴۰۰ و در برنامه هفتم، بنا داریم آبخیزداری گسترش یابد و حداکثر عرصه‌ها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به ریزگردها و بیابانی شدن بخش‌هایی از کشور افزود: این ریزگردها تهدید جدی محسوب می‌شود و امیدواریم استمرار فعالیت‌های بیابانزدایی بتواند در مقابله با بیابان‌زایی مؤثر باشد.

منصور خاطرنشان کرد: با اخذ موافقت یونسکو، ایران به عنوان مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کار خود را شروع خواهد کرد تا بتوانیم دانش آبخیزداری را با کشورهای دیگر مبادله کنیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه احیا و اصلاح مراتع یکی دیگر از رویکردهای سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: امیدواریم با تعدیل ظرفیت دامی و تکیه بر مرتعداری تلفیقی و انجام اقداماتی مانند کاشت گیاهان دارویی باعث رونق مراتع شویم.