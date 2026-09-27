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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

کولیوند: ۷۲۵۰ نفر در جنگ رمضان از زیر آوار نجات یافتند

کولیوند: ۷۲۵۰ نفر در جنگ رمضان از زیر آوار نجات یافتند

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملیات امدادی در جنگ رمضان گفت: امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر، ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، با تشریح ابعاد گسترده عملیات امدادی هلال احمر در جنگ رمضان، افزود: امدادگران، بی‌اعتنا به خطر، در کنار مردم ماندند و رسالت انسانی خود را تا آخرین لحظه ادامه دادند.

وی، یاد ۹ امدادگر شهید هلال‌احمر را گرامی داشت و گفت: امدادگرانی که در حین انجام مأموریت و خدمت به آسیب‌دیدگان جان خود را از دست دادند.

کولیوند در ادامه، حمله مستقیم به امدادگران در حین عملیات امداد و نجات و همچنین حملات به مراکز هلال‌احمر، آمبولانس‌ها، خودروهای نجات و بالگردها را از مصادیق نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه دانست و مسئولیت این اقدامات را متوجه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد.

وی تأکید کرد: مصونیت امدادگران، داوطلبان، مراکز درمانی و تجهیزات دارای نشان‌های حمایتی، صرفاً یک مطالبه سازمانی نیست؛ بلکه اصلی بنیادین در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و لازمه استمرار خدمت‌رسانی به قربانیان بحران‌ها و مخاصمات است.

کولیوند همچنین مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی و راهبردی را برای صیانت از جان امدادگران و داوطلبان، مستندسازی موارد نقض، پیگیری حقوقی و بین‌المللی تعرض به نیروها و امکانات بشردوستانه و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و حفاظتی ارائه کرد.

وی تأکید کرد: یاد امدادگران شهید تنها با بزرگداشت نام آنان زنده نمی‌ماند؛ رسالت ما این است که ایثار آنان را به تجربه، تجربه را به اقدام و اقدام را به سازوکاری مؤثر برای حفاظت از جان همه امدادگران و داوطلبان جهان تبدیل کنیم.

کد مطلب 6959911

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