تحقق ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره میزان درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درآمد مالیاتی مصوب امسال ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۸۲۰ همت، تعیین شده است؛ این رقم در مقایسه با درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۴ که ۱۸۲۰ همت بوده، افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، وی افزود: بر اساس آخرین گزارشها، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که حاکی از تحقق ۳۸ درصدی است. گفتنی است در کنار این اعداد، اقدامات ویژهای نیز برای تأمین مالی ۲۰۵ پروژه درمانی در طرح نشاندار کردن مالیات صورت گرفته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این میزان وصول با توجه به روند معمول وصول درآمدهای مالیاتی در طول سال قابل توضیح است، گفت: در شش ماه نخست سال معمولاً عملکرد مالیاتی در برخی ماهها پایینتر از یکدوازدهم رقم بودجه است. موحد ادامه داد: برای مثال، فروردینماه به دلیل تعطیلات و آغاز فعالیت کسبوکارها، معمولاً ماهی نیست که انتظار وصول بالای مالیاتی از آن وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته معمولاً در خرداد و تیرماه انجام میشد، در یکی دو سال اخیر با تمدید مهلت قانونی به شهریورماه منتقل شده و همین موضوع نیز موجب میشود بخشی از وصول مالیات با تأخیر انجام شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد سال گذشته نیز گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده بود که نسبت به درآمد مالیاتی مصوب ۱۸۲۰ همتی آن سال، حدود ۳۷ درصد را شامل میشد. وی افزود: مقایسه این ارقام نشان میدهد که وضعیت وصول مالیات در شش ماه نخست امسال در مجموع در مسیر مشابه سال گذشته قرار دارد و در برخی موارد و جهتگیریها عملکرد بهتری نیز ثبت شده است.
نظر شما