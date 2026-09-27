به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره استانی استاژ فنی، بازآموزی و آزمون کمربندهای رنگی کمیته فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ AIKIA، زیر نظر هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر و با حضور ۱۲۰ رزمی‌کار در سالن فتح‌المبین بوشهر برگزار شد.

این دوره با هدف بازآموزی، ارتقای سطح فنی، تقویت مهارت‌های رزمی و ارزیابی توانایی هنرجویان برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای مرور تکنیک‌ها، اصلاح نقاط ضعف و افزایش آمادگی رزمی‌کاران فراهم کرد.

در این برنامه، مهدیه میرشکاری، نماینده کمیته فول کنتاکت کیک‌بوکسینگ AIKIA در استان بوشهر، با برگزاری تمرینات تخصصی و بازآموزی مباحث فنی، نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفی هنرجویان ایفا کرد.

یکی از بخش‌های مهم این دوره، توجه ویژه به استعدادهای نوظهور در رده‌های سنی مختلف، به‌ویژه دختران نونهال، نوجوان و بزرگسال بود؛ استعدادهایی که با تلاش، پشتکار و حضور منظم در تمرینات، مسیر پیشرفت در ورزش‌های رزمی را با انگیزه دنبال می‌کنند.

در حاشیه این مراسم، لوح مربی برتر کمیته AIKIA به خانم فیروزه زارعی، از مربیان فعال و اعضای کمیته داوران این سبک در استان بوشهر، تقدیم شد.



شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در بخش آموزشی و فنی، در آزمون تمام کمربندهای رنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس اعلام نتایج، تمامی شرکت‌کنندگان موفق به اخذ کمربند مربوطه شدند.