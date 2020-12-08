آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک تحویل دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر خاک کشاورزی این وزارتخانه اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای فاز نخست پایش کمیت و کیفیت خاک کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری اختصاصی ۳۰۰ میلیارد تومانی درخواست کرده است.

به گفته این مقام مسئول، در قانون حفاظت از خاک کشور، ما ملزم به تهیه نقشه‌های کمّیت و کیفیت خاک کل کشور و به ویژه خاک کشاورزی و تعیین تمام عوامل مؤثر در تولید و پایداری و حفاظت خاک شده‌ایم که اجرای آن با توجه به هزینه‌های مربوط به تکنولوژی‌های موجود و تهیه نقشه‌ها، نیاز به اعتبارات دارد.

جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه پایش کیفیت خاک بسیار زمانبر و هزینه‌بر تر از پایش کمیت خاک است، افزود: برای اندازه گیری عناصر غذایی و عناصر آلوده کننده در خاک به مواد شیمیایی خاصی نیاز است که با نوسانات ارزی، قیمت آن نیز تغییر می‌کند.

وی اظهار داشت: تهیه نقشه پایش کمیت و کیفیت کل خاک کشور در مقیاس مدیریت پذیر در صورت تأمین اعتبار در یک بازه ۱۰ ساله انجام خواهد شد و بهره بردار و کارشناس پهنه می‌تواند از چنین نقشه‌ای برای مواردی همچون توصیه کودی، حفاظت از خاک در برابر آلودگی، بالا بردن بهره وری آب و نهاده‌های کشاورزی استفاده کند.

میرزاوند در ادامه از تحویل آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به دولت خبر داد و گفت: برای عملکرد بهتر و استفاده از ظرفیت‌های این قانون، آئین نامه اجرایی آن به طور جامع با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ نظر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و هفته گذشته به هیأت دولت برای تصویب ارسال شد.

وی اضافه کرد: آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک در ۳۰ ماده تهیه شده است و دستورالعمل‌های اجرایی و فنی با جزئیات بیشتر نیز باید برای آن تهیه شود.

مدیرکل دفتر خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال گفت: ما سیاست‌های کلان و خط مشی‌های کلی خاک کشور را به عنوان نقشه راه برای حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع خاک در آینده، تهیه و همزمان با آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به دولت ارسال کرده‌ایم که پس از تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی، بهره برداری پایدار و مدیریت بهینه خاک را چشم انداز اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه خاک کشور عنوان کرد و اذعان داشت: حفظ تنوع زیستی خاک، افزایش قدرت باردهی و جلوگیری از آلودگی خاک از رویکردهای قانون حفاظت از خاک است و چنانچه تخلفی در حوزه خاک صورت بگیرد، ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلف در این قانون دیده شده است.