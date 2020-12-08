مشکل انتقال آب به کوهچنار به زودی برطرف می شود

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل سیلاب خط لوله انتقال آب از چشمه رنجان تخریب شده، گفت: مسیر انتقال آب از چشمه رنجان به شهر نودان و روستای چکک به طول ۸۰ متر به دلیل سیلاب تخریب شده است.

وی با اشاره به رد شدن این لوله انتقال از دل رودخانه گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته لوله انتقال جدید تأمین شده است و در حال حل اصولی این مشکل هستیم.

علیزاده افزود: بر همین اساس مقرر شد کانالی به عمق بیش از ۲ متر در کف رودخانه حفر شود و لوله جدید انتقال از این کانال و با بتن ریزی اصولی نصب شود تا شاهد اتفاقات اینچنینی به واسطه باران و سیلاب نباشیم.

فرماندار کوهچنار خاطر نشان کرد عملیات لوله گذاری و انتقال مجدد آب به نودان و روستای چکک آغاز شده است و تا حداکثر دو روز آینده به اتمام می‌رسد.

وی در خصوص خسارات ناشی از سیلاب در شهرستان کوه چنار گفت: متأسفانه علیرغم تمام اطلاع رسانی‌ها در خصوص بارندگی و سیلاب و هشدارهای اعلام شده اداره هواشناسی شاهد برخی خسارات بوده‌ایم که در حال تهیه گزارش از این موارد هستیم.