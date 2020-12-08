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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۴

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

مشکل انتقال آب به کوهچنار به زودی برطرف می شود

مشکل انتقال آب به کوهچنار به زودی برطرف می شود

شیراز - فرماندار کوهچنار گفت: به دلیل بروز سیلاب خط انتقال آب به کوهچنار با مشکلاتی مواجه شده که با هماهنگی های انجام شده طی ۲ روز آینده مشکل برطرف می شود.

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل سیلاب خط لوله انتقال آب از چشمه رنجان تخریب شده، گفت: مسیر انتقال آب از چشمه رنجان به شهر نودان و روستای چکک به طول ۸۰ متر به دلیل سیلاب تخریب شده است.

وی با اشاره به رد شدن این لوله انتقال از دل رودخانه گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته لوله انتقال جدید تأمین شده است و در حال حل اصولی این مشکل هستیم.

علیزاده افزود: بر همین اساس مقرر شد کانالی به عمق بیش از ۲ متر در کف رودخانه حفر شود و لوله جدید انتقال از این کانال و با بتن ریزی اصولی نصب شود تا شاهد اتفاقات اینچنینی به واسطه باران و سیلاب نباشیم.

فرماندار کوهچنار خاطر نشان کرد عملیات لوله گذاری و انتقال مجدد آب به نودان و روستای چکک آغاز شده است و تا حداکثر دو روز آینده به اتمام می‌رسد.

وی در خصوص خسارات ناشی از سیلاب در شهرستان کوه چنار گفت: متأسفانه علیرغم تمام اطلاع رسانی‌ها در خصوص بارندگی و سیلاب و هشدارهای اعلام شده اداره هواشناسی شاهد برخی خسارات بوده‌ایم که در حال تهیه گزارش از این موارد هستیم.

کد مطلب 5090747

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