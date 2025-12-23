به گزارش خبرنگار مهر، مهر، سعید مجیدی، سه شنبه شب در نشست با فعالان قرآنی جنوب کرمان اظهار داشت: تقویت رویکردهای تبلیغی و ترویجی زیربنای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی است و بدون توجه به این بخش جذب مخاطب و پویایی مؤسسات قرآنی با چالش مواجه خواهد شد.

وی افزود: حوزه قرآن و عترت و مؤسساتی که در این عرصه با اخلاص تلاش می‌کنند بسیار اثرگذار و کارساز هستند و نقش مهمی در تعالی فرهنگی جامعه ایفا می‌کنند.

سعیدی، با اشاره به ضرورت توجه ویژه‌تر به بخش تبلیغ و ترویج در برنامه‌های قرآنی گفت: در حوزه تبیین و ترویج نسبت به سایر بخش‌های قرآنی عقب‌تر هستیم و حتی گاهی این موضوع برای برخی مؤسسات نیز ناشناخته مانده است.

مجیدی فر، اظهار داشت: باید بدانیم که در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی تبلیغ و ترویج از اهمیت محوری برخوردار است.

وی با تأکید بر پیوند فعالیت‌های قرآنی با عرصه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تصریح کرد: ماهیت و رویکرد فعالیت‌های ترویجی با آموزش و پژوهش متفاوت است. یکی از بهترین راه‌های جذب اقشار مختلف جامعه به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، گسترش برنامه‌های تبلیغی و ترویجی است.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌های قرآنی علاوه بر کشف استعدادهای فردی، به خلق آثار هنری و فرهنگی کمک می‌کند و در حقیقت پایه و اساس همه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، بر امر تبلیغ و ترویج استوار است.

مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مخاطبان مؤسسات قرآنی برای استمرار فعالیت، نیازمند تقویت انگیزه هستند و اگر در هر حوزه‌ای از فرهنگ و هنر بتوانند ورود پیدا کنند، گام ارزشمندی در مسیر ترویج معارف قرآنی خواهد بود.