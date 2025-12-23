انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شادگان

یعقوب مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت انتخابات اصل اساسی و خط قرمز ماست و همه عوامل اجرایی و معتمدین موظف‌اند با رعایت قانون، بی‌طرفی، امانت‌داری و انصاف، از آرای مردم که حق‌الناس است صیانت کنند.

وی افزود: معتمدین شهرستان شادگان ظرفیت گسترده‌ای دارند اما قانون انتخاب تعداد مشخصی از افراد را تعیین کرده است و تلاش شد افرادی انتخاب شوند که دارای تجربه اجرایی، شناخت فرآیند انتخابات و سابقه قابل قبول باشند.

فرماندار شادگان با تأکید بر نقش نظارتی هیئت نظارت بر انتخابات، تصریح کرد: تمامی مراحل انتخاب و ثبت اعضای هیئت اجرایی طبق ضوابط قانونی انجام خواهد شد و هدف نهایی، برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم است.

مقدم ادامه داد: با رأی‌گیری مخفی از معتمدین حاضر در جلسه، محمود حسونی‌زاده، سید فواد ابراهیمی، عبدالرضا خنفری، عباس زهیری، خلیل خنافره، مهرنوش مجدیان، عبدالامیر مجدم و عبدالامیر دورقی احمدی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شادگان انتخاب شدند.

فرماندار شادگان افزود: همچنین کاظم محسن‌زاده خنافره، سید احمد موسوی، سید احمد حسینی، سید حسین مردی‌زاده و حبیب رخیصی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی معرفی شدند.

لازم به ذکر است، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.