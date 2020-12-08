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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری:

۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد

۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد

شهرکرد- مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: این تعداد بسته غذایی در راستای حمایت از خانواده‌های مددجو توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسته‌های بهداشتی در راستای مقابله با کرونا در بین خانواده‌های مددجو نیز توزیع شده است، ادامه داد: کمیته امداد حمایت‌های لازم را از خانواده‌های تحت حمایت در راستای مقابله با کرونا انجام داده است و حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: بیش از هفت هزار و ۷۲۶ بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در این استان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ارائه خدمات به مددجویان به صورت غیر حضوری از دیگر اقدامات در راستای مقابله با کرونا در این استان بوده است.

کد مطلب 5090851

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