۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۴ هزار بسته مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: این تعداد بسته غذایی در راستای حمایت از خانواده‌های مددجو توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسته‌های بهداشتی در راستای مقابله با کرونا در بین خانواده‌های مددجو نیز توزیع شده است، ادامه داد: کمیته امداد حمایت‌های لازم را از خانواده‌های تحت حمایت در راستای مقابله با کرونا انجام داده است و حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: بیش از هفت هزار و ۷۲۶ بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در این استان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ارائه خدمات به مددجویان به صورت غیر حضوری از دیگر اقدامات در راستای مقابله با کرونا در این استان بوده است.