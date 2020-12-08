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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۹

«اتومبیل» به مقصد رسید/ آمادگی برای حضور در «فجر ۳۹»

«اتومبیل» به مقصد رسید/ آمادگی برای حضور در «فجر ۳۹»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «اتومبیل» به کارگردانی علی میری رامشه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «اتومبیل» به کارگردانی علی میری رامشه پس از ۴۰ جلسه و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به پایان رسید.

اکبر عبدی، مهدی کوشکی، سحر قریشی، ارسلان قاسمی، نیما شاهرخ شاهی، علیرام نورایی، شهرزاد کمال زاده، آزیتا ترکاشوند، امیر غفارمنش، ستاره آروین، سیدشعیب جلالی، رضا داودی، زهرا عماد، اکبر طارمی، سجاد اقدسی و بازیگر خردسال سانیا حیدری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم سینمایی که هم اکنون مراحل پسا تولید را پشت سر می‌گذارد، برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال آماده می‌شود.

تدوین فیلم را محمد توکلی، موسیقی متن را بهزاد عبدی و صداگذاری آن را سیدمحمود موسوی نژاد برعهده دارد.

کد مطلب 5090859
زهرا منصوری

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