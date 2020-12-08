پوستر مستند «مرغ آتش» منتشر شد/ یک مستند ۷ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، پوستر مستند «مرغ آتش» به کارگردانی حجت‌الله طاهری با محوریت تلاش‌های یک گروه فیلمسازی برای ثبت تصاویری منحصر به فرد از زیستگاه جدید فلامینگوهای ایران در آستانه نمایش در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد.

تولید مستند «مرغ آتش» از سال ۹۲ آغاز و پس از گذشت ۷ سال با تصویربرداری پلان‌های نهایی در سال ۹۹ آماده شد و قرار است در بخش مسابقه ملی مستندهای نیمه بلند چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته شود.

به دلیل بازه زمانی محدود فلامینگوها برای تولید مثل و نگهداری از تخم‌ها تصویربرداری مستند «مرغ آتش» هفت سال به طول انجامیده است.

مستند «مرغ آتش» به کارگردانی حجت‌الله طاهری و تهیه‌کنندگی عطا پناهی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و تولید شده در خانه مستند است.