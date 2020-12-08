۳۲۱ واحد صنفی تولیدی حوزه پتروشیمی رفع تعلیق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، کامبیز معتمد وزیری اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی از بخش تولید کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری پیرامون جهش تولید، مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با تمرکز بیشتر در بخش حوزه فعالیت واحدهای صنفی تولیدی درصدد رفع موانع و مشکلات داخلی است.

وی با اشاره به رفع تعلیق ۳۲۱ واحد صنفی تولیدی حوزه پتروشیمی کشور، تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت درخواست مجدد، ثبت دقیق آمار تولید و فروش در سامانه بهین یاب اقدام کنند.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور همچنین گفت: کارگروه‌های استانی موظفند به قید اولویت نسبت به بررسی مجدد، ظرفیت سنجی و ارسال اطلاعات در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بهین یاب اقدام کنند.

وی از حضور و نقش مهم مرکز اصناف و بازرگانان در کمیته مذکور در راستای صیانت از تولید در جامعه صنفی کشور یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مرکز اصناف، تأمین سایر مواد اولیه از محل تولید داخل یا واردات محقق شود.

سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خاطر نشان کرد: در این مسیر تعاملات معاونت‌های بازرگانی داخلی، امور صنایع و طرح و برنامه وزارت صمت به عنوان سه رأس اصلی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در این خصوص بسیار مهم و اثرگذار بوده و امید است که در سایه هماهنگی‌های به عمل آمده و با تکیه بر توان بخش خصوصی بتوان در جهت تحقق جهش تولید در کشور گام برداشت.