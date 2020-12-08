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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی ایلام خبر داد؛

کشف انبار احتکار مواد غذایی در ایلام به اررش یک میلیارد ریال

کشف انبار احتکار مواد غذایی در ایلام به اررش یک میلیارد ریال

ایلام-سرپرست پلیس امنیت اقتصادی ایلام از کشف انبار احتکار مواد غذایی به ارزش یک میلیارد ریال در شهر ایلام و با همکاری و اقدام مشترک اداره صمت استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار کالای اساسی و مورد نیاز مردم در یکی از انبارهای سطح شهر ایلام بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان، تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی بازرسان اداره صمت در راستای بررسی موضوع به محل انبار احتکار مواد غذایی اعزام شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی به عمل آمده از انبار مذکور پنج تن مواد خوراکی کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش ریالی این محموله کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ گفت: انبار محل نگهداری کالاهای مکشوفه در سامانه جامع انبارهای سازمان صمت ثبت نشده و در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان ایلام از مردم خواست، چنانچه با احتکار کالای اساسی یا هر گونه فعالیت غیر قانونی اخلالگران نظم اقتصادی در این برهه از وضعیت معیشت مردم مواجه شدند بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را با مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کد مطلب 5090913

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