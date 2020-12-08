استقرار پایگاه بسیج در هتلها/ انتصاب سرپرست بسیج اماکن اقامتی

‌به‌گزارش خبرنگار مهر، دوسال پیش خبر ایجاد پایگاه بسیج در هتل‌ها و مراکز اقامتی اعلام و اولین پایگاه بسیج نیز در یکی از هتل‌های مشهد افتتاح شد. در این باره محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفته بود: این اتفاق در واقع از سال گذشته آغاز شده‌است و استقرار پایگاه بسیج تنها مربوط به هتل‌های بزرگ با ظرفیت‌های بالاست. ما در اتحادیه هتلداران نیز پایگاه بسیج داریم که سال‌هاست فعالیت‌های چشمگیری دارند و در کنار پلیس اماکن به بحث امنیت در هتل‌ها و نظارت کمک می‌کنند. بسیج اصناف نیز در این زمینه بسیار به امنیت هتل‌ها کمک کرده است.

جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران کشور نیز همان موقع درباره استقرار پایگاه بسیج در هتل‌ها گفته بود: از این موضوع مطلع نیستم اما در این موارد با ما هیچ مشورتی نشده و شاید تصمیم از سوی سازمان میراث فرهنگی گرفته شده باشد.

یکی دو هتل دولتی در تهران نیز سرپرست پایگاه بسیج هتل خود را معرفی کردند اکنون از وزارت میراث فرهنگی خبر رسیده که سرهنگ علیرضا مسافر فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، در حکمی کامبیز پنهانی را به‌عنوان سرپرست حوزه مقاومت بسیج هتل‌ها و اماکن اقامتی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب‌العین قراردادن تقوا، جهاد در راه خدا، رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مؤسس شجره طیبه بسیج حضرت امام خمینی (ره) و فرامین مطاع مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) بتوانید با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی، برنامه‌ها و وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید و در جهت تحقق و پویایی بسیج ده‌ها ملیونی گام‌های مؤثری بردارید.»