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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

در دانشگاه آزاد؛

مجوز ۳۶۹ انجمن علمی غیرفعال تعلیق شد/موافقت با تاسیس ۳ انجمن جدید

مجوز ۳۶۹ انجمن علمی غیرفعال تعلیق شد/موافقت با تاسیس ۳ انجمن جدید

در ششمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تأسیس ۳ انجمن موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ششمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر بابک نگاهداری مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف بررسی درخواست تاسیس انجمن های علمی - دانشجویی در واحدهای متقاضی و تصمیم گیری درخصوص تعلیق انجمن های غیرفعال تشکیل شد.

در این جلسه با درخواست تأسیس انجمن های علمی مکانیک با استاد مشاوری دکتر مهدی مرادی، مهندسی پلیمر و رنگ با استاد مشاوری دکتر داود زارعی و همچنین انجمن علوم و فناوری های نوین در پزشکی با استاد مشاوری دکتر شقایق یزدانی نیشابور در واحدهای قم، تهران جنوب و علوم پزشکی تهران موافقت شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی، مجوز ۳۶۹ انجمن علمی غیرفعال به مدت ۶ ماه تعلیق شد.

کد مطلب 5091064
مهتاب چابوک

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