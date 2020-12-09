به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه خدا را شکرگزارم که بودجه امسال را قبل از موعد مقرر به مجلس تقدیم کردیم، گفت: بودجه امسال، بودجه‌ای راهبردی است و با همه بودجه‌های هفت سال قبل تا حدی متفاوت است.

وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ پیام‌های مهمی دارد، افزود اولین پیام آن این است که ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم. این نه بر مبنای آن است که ما می‌خواهیم با کسی مذاکره کنیم. در این شرایط جنگ اقتصادی شرایط ما در کشاورزی، صنعت هم در ۶ ماهه اول نسبت به ۶ ماهه سال گذشته و هم ۳ ماهه دوم تابستان نسبت به ۳ ماهه دوم سال گذشته کاملاً امیدوار کننده است

اساس بودجه ۱۴۰۰ اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال آینده است

رئیس جمهور با بیان اینکه اساس این بودجه، اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است، گفت: در سال آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، در سال آینده هم قدرت تولید داریم که می‌توانیم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش، یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت و این پیام را دنیا به خوبی دریافت کند که جمهوری اسلامی ایران شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی است.

روحانی تصریح کرد: ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند اما به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است.

نگاه حمایتی دولت به اقشار کم درآمد در بودجه ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه دومین پیام بودجه سال آینده نگاه حمایتی دولت به معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد است، اظهار داشت: در بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به معیشت شده است ضمن آنکه دولت دو مصوبه در خصوص آب و گاز دارد؛ مشابه مصوبه‌ای که قبلاً در خصوص برق داشتیم. ما در برق «امید» مردم را تشویق به کم‌مصرف کردن کردیم و پاداشی برای آن مشخص شد که اگر مصارف در حد اعلامی باشد، هیچ وجهی از مصرف‌کنندگان دریافت نمی‌شود و برق به صورت صد درصد مجانی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از وزیر نیرو در جلسه امروز هیئت دولت، گفت: وزیر نیرو امروز گزارشی ارائه داد که نشان‌دهنده کاهش مصرف برق در مشترکان کم‌مصرف حدود سه درصد و همچنین مشترکان پرمصرف حدود ۱۳ درصد که موضوع مهمی است و نشان می‌دهد این مسیر، مسیر ترویج یک فرهنگ درست برای مصرف خدماتی است که با قیمت گزاف برای دولت در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

از سال آینده ۳۰ درصد مردم رایگان گاز مصرف می‌کنند

روحانی ادامه داد: برای اواخر سال جاری و سال آینده ۳۰ درصد مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد. در بحث گاز نیز این‌چنین خواهد بود. درواقع از سال آینده ۳۰ درصد مردم بر اساس الگویی که اعلام می‌شود، به صورت رایگان گاز مصرف می‌کنند. در بحث آب نیز به این شکل است و عده کثیری از مردم بر اساس اصولی که اعلام می‌شود، اگر مراعات کنند آب برای آنها مجانی خواهد بود. اینها به عنوان یکی از افتخارات بزرگ دولت است که از یکسو برای اقشار کم‌درآمد، آب، برق و گاز را مجانی کرده و از سوی دیگر، کاری کرده که در رشد و توسعه و بسیاری از مسائل مهم، مردم مطمئن باشند که ما خودکفا هستیم.

وی بیان کرد: ما گاز را برای اقشار تحت فشار مجانی کردیم اما قبل از آنکه این کار را انجام دهیم، در تولید آن خودکفا شدیم یعنی آنچنان تولید گاز را افزایش دادیم که حتی در فصل زمستان نیز بتوانیم پاسخگوی نیاز کشور باشیم و در عین حال بتوانیم صادرات انجام دهیم و نیازمند واردات گاز نباشیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اول خودمان را در زمینه گاز خودکفا و بعد آن را برای اقشار کم درآمد رایگان کردیم، اظهار داشت: در زمینه برق نیز به همین شکل است و ما یک رشد بسیار خوبی در تولید برق داشتیم و رشد ۱۷۰۰ مگاواتی به طور متوسط در سال را به ۲۵۰۰ مگاوات در سال رساندیم. ما نیروگاه‌های مجازی را افزایش دادیم و با فرهنگی که مردم در مصرف برق دارند، به نوعی نیروگاه مجازی ایجاد کردیم.

دولت «تدبیر و امید» شعاری عمل نکرد

روحانی افزود: کارهای بسیار بزرگی در زمینه سدسازی، مهار و کاهش تلفات آب داشتیم و سپس آن را مجانی کردیم. این دولت شعاری عمل نکرد، هفت سال در مسیر خوداتکایی و خودکفایی حرکت کرد، سپس در زمینه حمایت از مردم کم‌درآمد جامعه اقدام کرد؛ این سیاست کلی دولت است که در فرصت‌های دیگر درباره آن بیشتر توضیح خواهم داد.

افزاش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده

وی با اشاره به بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۱۴۰۰، گفت: نگاه ما در بودجه ۱۴۰۰ حمایت از اقشار کم‌درآمد و توجه به معیشت مردم است. در این بودجه ۲۵ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دادیم تا بتوانیم از این اقشار که درآمد ثابتی دارند، حمایت کنیم. همچنین ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای حمایت به مردم به صورت یارانه و کمک معیشتی پرداخت می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۱۸ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق تخصیص یافته است، افزود: در بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده که اگر دولت تصمیم دیگری نیز در این خصوص بگیرد، این پول به خود مردم برمی‌گردد بنابراین در همه مواردی که اشاره کردم، پیام اصلی دولت در بودجه به افراد کم‌درآمد این است که «شما تنها نیستید و دولت با همه توان و قدرت در کنار شماست».

روحانی ادامه داد: اگر بخواهیم از این مسائل بگذریم که در کشور ما آموزش رایگان است، این دولت در کار خدمات بهداشتی، کارهای بسیار بزرگی با طرح تحول سلامت انجام داده، دولت در زمینه فضای مجازی و سایبر کارهای عظیمی داشته است و امروز مشاهده می‌کنیم که در زمان شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها در همین فضای مجازی انجام می‌شود.

پیام بودجه سال ۱۴۰۰ «عدم اتکا به نفت» است

وی تصریح کرد: تلاش این دولت همواره بر این بوده که به معیشت و درآمد اقشار کم‌درآمد توجه ویژه‌ای داشته باشد. از سوی دیگر، پیام بودجه سال ۱۴۰۰ «عدم اتکا به نفت» است؛ نه اینکه ما نفت نفروشیم، بلکه ما نفت را استخراج و می‌فروشیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم.

رئیس جمهور گفت: ما نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم؛ مهم این است که بودجه جاری کشور متکی به نفت نباشد اما برای توسعه کشور حتماً از فروش نفت استفاده خواهیم کرد که این می‌تواند به صورت مستقیم از بودجه یا صندوق توسعه ملی استخراج شود.

روحانی افزود: ما باید در سطح جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ صادر کننده باشیم. بدانید عدم توجه به این موضوع تضعیف قدرت ملی است.

وی تصریح کرد: من به سیاست‌های دهه‌های گذشته کار ندارم اما اگر ایران می‌توانست در سال ۹۰ و ۹۱، ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر کند، نمی‌توانستند ما را تحریم کنند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: زمانی که صادرات نفت دو میلیون بشکه باشد، به راحتی می‌توانند شما را تحریم کنند؛ اگر صادرات نفت ۱۰ میلیون بشکه در روز بود، آنها قدرت تحریم نداشتند. اگر صادرات پتروشیمی کشور دو برابر میزانی باشد که امروز است، آنها دیگر قدرت تحریم ندارند.

روحانی گفت: همچنین بازار غذایی کشور دو برابر میزان امروز باشد و صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی کشور دو برابر میزان امروز باشد، آنها دیگر توان تحریم کشور ما را ندارند زیرا بازار جهان در دست آنهاست و ما در جهان حضور داریم.

وی با بیان اینکه ما اگر در بازار جهانی حضور گسترده داشته باشیم آنها نمی‌توانند ما را از این بازار حذف کنند، افزود: اما زمانی که میزان صادرات ما کاهش پیدا کند، آنها به راحتی می‌توانند ما را اذیت کنند.

رئیس جمهور بیان کرد: باید کاری کنیم که قدرت‌های بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمی‌شود. این توان و بازدارندگی تنها با قدرت، علم، اقتصاد پویا و تولید و جهش تولید ایجاد می‌شود.

سال آینده بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت

روحانی اظهار داشت: ما با جهش تولید باید قدرتمند و توانمند شویم پس در سال آینده ما نفت را می‌فروشیم و نه تنها دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بلکه همان گونه که به وزیر نفت اعلام کردم باید خودشان را برای رقم‌های بسیار بالاتر آماده کنند. زیرا ما در سال آینده بسیار بیشتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت و در حال آماده کردن خود برای ارقام بالاتر هستیم.

وی اضافه کرد: این رقمی که در بودجه آمده یک رقم حداقلی است که برای ماه‌های اولیه سال پیش بینی کردیم و بعد از آن قطعاً شرایط متفاوت خواهد شد. البته این درآمد برای توسعه کشور مصرف خواهد شد و ما نمی‌خواهیم بودجه جاری کشور به نفت متکی شود اما بودجه توسعه‌ای، عمرانی با افتخار به نفت متکی باشد که مشکلی نداریم.

رئیس جمهور، اصلاح نرخ ارز را یکی دیگر از موارد بسیار مهم در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: ما در این بودجه اعلام کردیم که قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه سال آینده است. هدف ما حفظ ارزش پولی کشور است و بر این اساس بودجه سال آینده را بسته‌ایم که در آن ارز بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دارد تا ارزش پول ملی کشور بالا برود. این کارها شدنی است و هیچ کدامشان آرزو نیست.

روحانی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در بودجه سال آینده براساس محاسبات دقیق دولت است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که تمام این تصمیمات براساس محاسبات دقیق انجام شده است.

وی گفت: کوچک کردن دولت و فروش سهام دولت در بورس و در بازار یکی از کارهای مهم برای چابکی دولت است. این یعنی مردمی کردن اقتصاد که پیام مهم بودجه سال آینده است. بودجه ریزی عملیاتی، پیام دیگر بودجه سال ۱۴۰۰ است و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این است که بودجه را از اتاق سربسته و دربسته خارج کرد.

رئیس جمهور افزود: ما بودجه را در اتاق شیشه‌ای قرار دادیم تا همه مردم ببینند و به محض اینکه بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم همه مردم می‌توانند در جریان آن قرار بگیرند و بدانند به هر دستگاهی چه میزان بودجه تعلق می‌گیرد. آنها می‌توانند به راحتی این بودجه را نقد و مورد انتقاد قرار دهند.

روحانی اظهار داشت: این حق مردم است. بسیار خوب است که بدانند چه کسی چقدر می‌گیرد؟ و از کیسه و بودجه مردم به دستگاه‌ها چه می‌رسد و بتوانند با ادعاها و عملکردهای آن دستگاه تطبیق دهند و بفهمند که این کار دقیق انجام می‌شود یا خیر.

مجلس سونامی طرح راه انداخته است!

وی خاطرنشان کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم توجه داشته باشند این بودجه اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. متأسفانه در این چند ماه نتوانسته‌ایم کار مشترک انجام دهیم چون مجلس محترم لوایح ما را به یک اتاق بایگانی برده است و سونامی طرح‌ها را شروع کرده است و هر روز طرحی را ارائه می‌دهد. البته این نیز مشکلی ندارد و خودشان می‌دانند.

رئیس جمهور افزود: این موضوع برخلاف اهداف بلند توسعه کشور است. با همکاری بهتر می‌توانیم پیش برویم. البته اگر نمایندگان محترم می‌خواهند طرح بدهند خودشان می‌دانند اما همکاری در لایحه ما را سریع‌تر پیش می‌برد تا اینکه آنها طرح ارائه دهند. به هر حال ما قبل از اینکه دولتی باشیم مجلسی هستیم.

قبل از اینکه دولتی باشیم، مجلسی هستیم

روحانی خاطرنشان کرد: اگر من هفت سال است که در دولتم، ۲۰ سال در مجلس بودم. ما بیش از خیلی‌های دیگر مجلسی هستیم و به نفع مجلس صحبت می‌کنیم. راه حل، توجه لوایح است. مخصوصاً اینکه ما لوایحی داریم که در ۵ دقیقه می‌توان به آن رسیدگی کرد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال یک لایحه دولت در مجلس تصویب شده، به شورای نگهبان هم رفته و شورا ایرادی به آن گرفته و با یک کلمه این ایراد رفع می‌شود. ما از اول مجلس یازدهم منتظر بودیم که حداقل لوایحی که با ۵ دقیقه و با یک جمله تغییر، نظر شورای نگهبان تأمین می‌شود انجام بگیرد.

رئیس جمهور گفت: حالا من کاری به گذشته‌ها ندارم اما از مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم که در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان مجلس کاری کند که با همکاری هم بتوانیم آن را پیش ببریم، بررسی، تصویب و ابلاغ کنیم تا در سال آخر این دولت و آغاز سال دولت سیزدهم، کشور بتواند با یک بودجه مطمئن کار خود را انجام دهد.

روحانی اظهار داشت: فضای فرصت نه تنها برای صنعت و کشاورزی بلکه برای دیپلماسی و حرکت‌های وزارت امور خارجه بهتر از گذشته است. فضایی است که ما بهتر می‌توانیم با دنیا، منطقه، همسایگان و غرب و شرق کار کنیم و همچنین بهتر می‌توانیم برای منافع ملی خود تحرک پیدا کنیم. یک مقدار این جاده پر فراز و نشیب و پر چاله هموارتر شده است و دیپلمات‌های ما سریع‌تر می‌توانند گام‌های خود را بردارند.

مجلس تابع دولت نباشد

وی تاکید کرد: ما اگر بخواهیم در دیپلماسی پیشرفت کنیم و به نتیجه برسیم نیاز داریم که از کشور صدای واحد شنیده شود. نمی‌خواهم بگویم سلیقه‌ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت باشد، مجلس نظر خودش را دارد اما دولت هم نظر خودش را دارد و نمی‌خواهیم بگوئیم دولت نظر خودش را کنار بگذارد، بالاخره رئیس‌جمهور و دولت اختیاراتی دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهور است، این اختیارات قانون اساسی است. هیچکس نمی‌خواهد قانون ستیزی کند. وقتی می‌گوئیم قانون، اول قانون خداست بعد قانون اساسی و بعد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما باید قانون‌های بالادستی خود یعنی اسلام بعد قانون اساسی را مبنا قرار دهیم.

خط مشی دولت را فقط «من» تعیین می‌کنم

روحانی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، کسی نمی‌تواند برنامه برای دولت تعیین کند، برنامه را فقط رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. به همین دلیل مردم پای صندوق‌های آرا می آیند و به شخص رئیس جمهور و برنامه او رأی می‌دهند. خوشبختانه در دفعات اخیر صدا و سیما خیلی خوب تبلیغ و ترویج کرد که ای مردم! شما که پای صندوق رأی می‌آیید به فرد رأی ندهید، به برنامه رأی دهید. مردم هم همین کار را کردند و به برنامه‌ها رأی دادند.

وی گفت: برنامه‌ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رأی دادند که نمی‌توان کم و زیاد کرد. باید تمام ۴ سال به آن عمل کرد، مردم یک روز رأی می‌دهند و ۴ سال عمل می‌خواهند. تمام ۴ سال باید دنبال نظر مردم و اجرای آن بدویم.

رئیس جمهور افزود: بنابراین باید صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد و رفتار ما پخته‌تر، سنجیده‌تر و با دوراندیشی بیشتر باشد و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد و منافع جناحی را کنار بگذاریم. ملت و ایران برای ما اصل باشد نه انتخابات ۱۴۰۰، بگذارید ملت شادمان و پرنشاط باشد و انتخابات هم خودش درست می‌شود و مردم پای صندوق آرا می‌آیند و رأی می‌دهند و هرکسی را خواستند انتخاب می‌کنند.

همان‌هایی هم که در برجام ماندند، به تعهدات، درست عمل نکردند

روحانی گفت: ایران بر مبنای آنچه در سال ۹۸ اعلام کرد و به دنیا با صراحت گفت، کاهش تعهدات هسته‌ای بود. یعنی به دنیا گفتیم کاهش تعهدات در مقابل کاهش تعهدات. آنها تعهدات خودشان را کاهش دادند و تقریباً تعهداتشان را کنار گذاشتند، نه فقط آمریکا، او که خارج شد، اما همان‌هایی که در برجام ماندند به تعهدات خودشان درست عمل نکردند و بسیار اندک عمل کردند. ما یک مدتی هم صبر کردیم و به آنها زمان دادیم ولی بعداً رسماً اعلام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات و در سال ۹۸ در ۵ مرحله، دو ماه دوماه کاهش تعهدات خود را اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: آنچه اعلام شده که در نطنز اجرا بشود و آن نصب سانتریفیوژهای مدرن و جدید IR۲M است، اتفاق جدیدی نیست که یک عده از اروپایی‌ها نوحه و عزا به پا کردند و سینه زنی می‌کنند، اینکه جای سینه زنی ندارد. ما قبلاً اعلام کردیم و گفتیم که کاهش تعهدات می‌دهیم. آن کاری که امروز در نطنز انجام می‌دهیم دقیقاً بر مبنای اعلام رسمی شخص من و دولت بوده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اما همیشه اعلام کردیم، کاری می‌کنیم که قابل بازگشت باشد. ممکن است ده هزار سانتریفیوژ هم راه بیفتد و اگر روزی دلمان خواست خیلی راحت می‌توانیم یک ساعت تا نیم ساعت این ۱۰ هزار سانتریفیوژ را خاموش کنیم، بنابراین این مساله قابل بازگشت است. هر زمانی ۱+۵ یا ۱+۴ به تمام تعهداتش عمل کرد، ما هم به تمام تعهداتمان بر می‌گردیم.

روحانی تاکید کرد: برای اینکه ما به تعهداتمان برگردیم اصلاً زمان نمی‌برد، تنها یک اراده است. چطور آن آدم کم سوادِ تاجر مسلک آمد روی کاغذ خط خطی کرد و گفت من از برجام خارج شدم؟ حالا نفر بعدی بیاید یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند. این فقط یک امضا می‌خواهد تا برگردیم سرجای اول. این مساله اصلاً زمان نمی‌برد و مذاکره نمی‌خواهد، بیایید هر دو برگردیم. اینکه می‌گویم هردو منظورم ۱+۴ هم است، فقط آمریکا نیست. آمریکا هم بیاید می‌شود ۱+۵.

وی خاطرنشان کرد: اگر به تمام تعهدات شأن برگردند و کارهایی که علیه ملت ایران انجام دادند را جبران کنند، ما هم به تمام تعهداتمان برمی‌گردیم. کاری که این دولت پایانی آمریکا انجام داد، به ضرر خودش بود، به ضرر اعتماد جهان به آمریکا بود و در مسیر انزوای آمریکا و به ضرر ملت‌های منطقه و ملت ایران و ثبات منطقه بود. صد در صد آنها اشتباه کردند.

رئیس جمهور گفت: ما بر مبنای آنچه اعلام کردیم، کاهش تعهدات را اجرا کردیم و آماده‌ایم هر روز آنها بیایند، ما هم برمی‌گردیم. همیشه گفتیم راه توبه همیشه باز است. هر گاه به راه اصلی برگشتند ما هم آماده‌ایم که به شرایط قبلی برگردیم.

تصمیمات دولت در حوزه سیل برمبنای تغییرات اقلیمی است

روحانی با شرایط باران های سیل آسا در جنوب کشور از جمله خوزستان و بوشهر، گفت: من در فروردین ۹۸رسماً اعلام کردم که مبنای دولت بر مبنای تغییرات اقلیم باشد، حتی ریز تر شدم و گفتم برای سال ۹۹ هم بر مبنای اینکه باران‌های شدید داریم، برنامه‌ریزی کنید. امروز از سازمان برنامه و بودجه خواستم که به من برای خوزستان یک گزارش بدهد. دیدم در این گزارش آمده است که در استان خوزستان، ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان برای آب و فاضلاب و خسارات سیل پرداخت شده است.

وی افزود: ما این کار را انجام دادیم. علاوه بر اینکه من یک هیئت بزرگ علمی را مامور کردم تا در زمینه سیل بررسی کنند و یک جمعیتی حدود ۷۰۰ استاد دانشگاه و کارشناس آمدند و نشستند و بررسی کردند و یک گزارش جامع ارائه دادند، این گزارش جامعه باید برای سال‌ها و دهه های آینده مبنای کشورباشد. این ۷۸۰۰ صفحه گزارش است که در ۳۰۰ صفحه خلاصه و برای تمام دستگاه‌ها مشخص شده است که چه کاری باید انجام دهند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: به ۱۴، ۱۵ دستگاه ابلاغ شده است که بر مبنای آن تحقیقات همه باید برنامه‌ریزی و عمل کنند. ما باید بدانیم که ممکن است نه امسال بلکه سال‌ها اینچنین باشد. پیش‌بینی متخصصین این است که شرایط اقلیمی تغییر یافته است. ما با تغییرات اقلیمی روبرو هستیم. ممکن است ترسالی شدید و ممکن است خشکسالی شدید پیش بیاید. بنابراین باید خودمان را آماده کنیم.

روحانی گفت: البته از استانداران، فرمانداران و از همه نیروهای امدادی و همه آنهایی که به صحنه آمدند و کمک کردند و وزارتخانه‌های مختلف تشکر می‌کنم. باز هم تاکید می‌کنم که امروز در دولت بودجه‌ای برای این کار تصویب شد تا مشکلاتی که به وجود آمده حل شود و اگر سکونت‌گاه های مردم خسارت دیده است، مشکلاتش حل شود.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه فعال خواهد بود، افزود: وزارت نیرو، راه، کشاورزی و کشور تلاش می‌کنند و ان‌شاءالله این مسائل حل و فصل خواهد شد و نمی‌گذاریم مردم در مشکل باشند ولی خب این مسائل پیش می‌آید و باید کاری کنیم که این مسائل پیشگیری شود و پیش نیاید.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: ما دیدیم در سال ۹۸، یک استاندار که برای لایروبی رودخانه درست کار کرده بود، سیل در آن استان اتفاق نیفتاد اما در یک استان که درست کار نشده بود همه مردم گرفتار شدند بنابراین همه باید تلاش کنیم.

روحانی اظهار داشت: در این مقطع همه دستگاه‌ها، استانداران و بنیاد مسکن باید تلاش کنند تا اگر خسارت و مشکلی است بتوانیم حل و فصل کنیم تا از این مساله عبور کنیم.

وی با اشاره به مسئله واکسن‌کرونا، گفت: ما در شرایطی قرار گرفتیم که برخی از کشورها واکسن ساختند. نمی‌خواهم بگویم سازمان بهداشت جهانی واکسن ساخته شده را تایید کرده یا نه، شاید هنوز تائید نکرده باشد. نمی‌خواهم بگویم یک واکسن صددرصد ایده‌آل است. ممکن است یک واکسن ۸۰ درصد یا ۷۰ درصد باشد.

دستور خرید واکسن کرونا را دیشب صادر کردم

رئیس جمهور تصریح کرد: من همیشه از وزیر بهداشت در مورد واکسن کرونا سوال می‌کردم. دیروز در جلسه روسای کمیته‌های ستاد کرونا از وزیر بهداشت درباره واکسن یکی از کشورها که یک مقدار قابل قبول است، سوال کردم. من دیشب دستور دادم که واکسن از این کشور خریداری و وارد شود و ما برای افراد پرریسک واکسیناسیون را شروع کنیم. البته در داخل هم شرکت‌های دناش بنیان تلاش می‌کنند که واکسن کرونا را تولید کنند، ما هم کمک می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: مرجع ما وزارت بهداشت و درمان است و هرگاه گفتند فلان واکسن مورد تایید است، ما خریداری می‌کنیم. البته ما به جاهای دیگر سفارش دادیم. بانک مرکزی هم در این زمینه فعال است.

ترامپ را باید لعن و نفرین کرد

وی تاکید کرد: البته مردم ما بدانند که ما هر اقدامی می‌خواهیم انجام بدهیم و هر دارویی، واکسنی و تجهیزاتی می‌خواهیم وارد کنیم، صد لعن و نفرین باید به ترامپ بفرستیم. آنقدر مشکلات درست کردند و اذیت می‌کنند که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن یا با یک ارسال پیام و سوئیفت حل می‌شود، هفته‌ها و ماه‌ها همه کشور درگیر می‌شود تا یک پولی را از یک جایی به جای دیگر منتقل کنیم تا بتوانیم یک دارو بخریم.

رئیس جمهور گفت: این جماعتی که در کاخ سفید بودند و روزهای پایانی عمر نحس خودشان را می‌گذرانند آنقدر خبیث بودند و بهداشت مردم هم رحم نکردند، به مسئله کرونا رحم نکردند، به پیرمردها و معلولین هم رحم نکردند. فاسدترین و سبوعانه ترین رفتارها را به نسبت به ملت‌های منطقه و ملت ایران انجام دادند.

روحانی ادامه داد: من می‌دانم کار سخت است و پیچ می‌خورد. آنهایی که می‌گویند چند درصد مشکلات ما داخلی و خارجی است و می‌نشینند یک گوشه‌ای و اصلا نمی‌دانند چه خبر است. خُب بدانند الان ما می‌خواهیم یک واکسنی بخریم، پول و اراده و تصمیم و دستور آن آماده است اما آمریکا مانع می‌شود. به هر بانک و کشوری هم مراجعه می‌کنیم، با اینکه منابع و پول هم داریم اما به‌خاطر مانع‌تراشی آمریکا به مشکل می‌خوریم.

وی گفت: البته این به معنای آن نیست که مردم فکر کنند واکسن به دست آنها نمی‌رسد. ما به هر قیمتی از این مشکلات عبور می‌کنیم ولی بدانند که با چه سختی و مشکلاتی مواجه هستیم. من می‌دانم که بانک مرکزی و وزارت بهداشت با چه مشکلاتی مواجه هستند. انشاءالله این قدم ها را به زودی بر می‌داریم و هم واکسن خارجی خواهد آمد و هم کمک می‌کنیم که واکسن در داخل هم تولید شود.

برای حمل و نقل درون شهری تصمیمات مهمی گرفتیم

روحانی با بیان اینکه ما دیروز برای کرونا تصمیم مهمی گرفتم که این تصمیم باید روز شنبه در ستاد ملی کرونا بحث شود. این تصمیم در مورد حمل و نقل درون شهری است. ایرادی که در این روزها به ما می‌گیرند این است که شهرداری‌ها از اینکه مسافرت درون شهری را به خوبی انجام دهند ناتوان هستند. واگن، قطار و اتوبوس کم است یا برنامه ریزی ضعیف است.

وی ادامه داد: قطعاً یکی از چیزهایی که نیاز است اینکه تولید واگن و اتوبوس و خرید آنها و تامین قطعات باید انجام بگیرد. ما دیروز تصمیم خوبی گرفتیم، بین وزارت نفت و وزارت کشور این تصمیم اتخاذ شد. منابع آن هم برای قطعات و هم برای خرید اتوبوس تامین می‌شود. برای سه ماهه امسال یک مصوبه‌ای را در ستاد کرونا می‌گذرانیم.

فردا راه آهن خواف-هرات با حضور روسای جمهور ایران و افغانستان افتتاح می‌شود

رئیس‌جمهور با اشاره به بهربرداری از راه آهن خواف- هرات، گفت: فردا یک روز بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل ریلی برای کشور ماست. در بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به ریل شده است. من فکر می‌کنم شاید ۴ یا ۵ بار از اول دولت یازدهم تا امروز که خدمت مقام معظم رهبری می‌رسم، ایشان همیشه روی ریل تاکید دارند و می‌گویند دولت که یک سرمایه‌گذاری ویژه روی ریل انجام دهد. مردم بدانند که ما در دولت یازدهم و در دولت دوازدهم کاری کردیم که در ریل خودکفا شدیم.

روحانی افزود: ما وقتی می‌خواستیم ریل نصب کنیم باید از خارج می‌آوردیم و می‌خریدیم زیرا در داخل نمی‌توانستیم تولید کنیم. زیرا امکانات و دانش فنی آن نبود. امروز ریل تولید می‌شود و حتی بعد از یک مدت کوتاهی شاید توانیم صادر کنیم اما فعلا برای داخل تولید می‌شود و این بسیار افتخار بزرگی است.

وی گفت: ما در ریل کارهای بسیار بزرگی انجام دادیم و فردا راه آهن ما برای اولین بار به افغانستان متصل و وارد خاک این کشور می‌شود. راه آهن خواف به هرات افتتاح خواهد شد. ما فردا از خواف تا ایستگاهی که بین خواف و هرات است به نام ایستگاه «روزنک» این راه آهن را با حضور دو رئیس جمهور افتتاح خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور گفت: این یکی از افتخارات دولت دوازدهم خواهد بود و انشاءالله در زمینه ریل قدم های بسیار مهم دیگری در پیش داریم و تا پایان سال و تا پایان دولت انجام خواهیم داد.