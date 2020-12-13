استقلال باید جسورانه تر بازی کند/فکری ابزار لازم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در پنجمین هفته از رقابتهای لیگ برتر مقابل میهمان خود صنعت نفت آبادان متوقف شد تا با ۸ امتیاز در رده سوم جدول قرار گیرد.

پیمان صاحب جمعی مدافع پیشین استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: نیمه اول بازی از سوی دو تیم کیفیت مطلوبی نداشت و سطح آن اصلاً در حد و اندازه لیگ برتر نبود. بازی در نیمه دوم قدری گرم شد و کیفیت آن بهتر شد. اما باز هم آن کیفیتی که از استقلال انتظار داریم را ندیدیم.

وی بیان داشت: تمرکز در بازیکنان خطوط حمله و دفاع کامل نیست و یکی از مشکلات فنی که به چشم می‌خورد، قطع ارتباط خطوط سه‌گانه با یکدیگر است. گویی هر کدام از سه خط برای خود بازی می‌کنند. انتقال توپ از دفاع به حمله با حرکات پراکنده انجام می‌شود و خط میانی کمترین تاثیر را در فاز تهاجمی دارد.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: استقلال بهترین مهاجمان فوتبال ایران را دارد و گل نزدن با این مهاجمان بسیار سخت‌تر از گل زدن است. با اینکه شیخ مصدوم است اما باز هم ما قائدی و مطهری را در این منطقه داریم که از بهترین‌ها هستند. مگر می‌شود با زوج قائدی و مطهری گل نزد؟ وقتی همه مهاجمان استقلال گل نمی‌زنند این بدان معناست که یک مشکل فنی وجود دارد که باید برطرف شود.

کارشناس فوتبال خاطرنشان ساخت: بی تعارف بگویم هنوز یک بازی خیلی خوب و امیدوار کننده در این فصل ندیدیم. مردم بازی‌های این تیم زمان استراماچونی را دیده‌اند و چه بخواهیم چه نخواهیم این مقایسه وجود دارد. ما هنوز بازی‌های زیبا و چشم نوازی از استقلال ندیده ایم.

صاحب جمعی تصریح کرد: البته پنج هفته زمان مناسبی برای کیفیت‌سنجی یک مربی نیست و من با همه نقدهایی که دارم معتقدم باید به فکری زمان مناسب داد تا بتواند تفکراتش را جا بیندازد.

مدافع پیشین آبی پوشان گفت: استقلال به اندازه کافی مهره برای ارائه یک بازی تهاجمی دارد و کادر فنی باید از این مهره‌ها استفاده بهینه انجام دهد. معتقدم این تیم اگر پر مهره ترین تیم لیگ برتر نباشد، یکی از پر مهره ترین هاست و تنها کاری که باید کرد باید این بازیکنان خوب را به هماهنگی لازم رساند و آنها را به لحاظ بدنی به استانداردهای لازم رساند.

وی در خصوص احمد موسوی و گلزنی او مقابل صنعت نفت گفت: موسوی سالهاست در مسیر رشد قرار دارد و مقابل صنعت نفت نیز به خوبی توانست جای خالی وریا را پر کند. او بهترین مدافع استقلال در این بازی بود. نه به این دلیل که گل زد، بلکه او یک گل قطعی را هم برای تیم خرید و از جناح او در خط دفاعی تیم آسیب ندید.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: این تیم هنوز بابت فقدان یک طراح و کارگردان در میانه میدان رنج می‌برد و بازیکنانی مثل جباروف، امید ابراهیمی و علی کریمی که چنین توانمندی را دارند در این تیم دیده نمی‌شوند.