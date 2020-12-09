به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آئیننامه مبارزه با سایتهای شرطبندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایتهای شرط بندی است.
مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایتهای شرط بندی ذینفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایتها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایتهای کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترینها، آنها را اجاره و از طریق همین سایتها اقدام به شرطبندی میکنند.
مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایتهای شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجههای کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارتهای بانکی میشود.
این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه میکنند.
مهاجر با اشاره به برنامههای بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایتهای شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آئیننامهای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آئین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی میشود.
این مقام مسئول نقش رسانهها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایتهای شرطبندی را بسیار مؤثر خواند و گفت: رسانهها بهعنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.
مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانهها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجهای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.
وی در ادامه به شکلگیری کارگروههای تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایتها به دست آمده است.
این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.
وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایتهای شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونهای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاههایی که به قمارخانه داران ارائه خدمت میکند اقدام میکند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاههای دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضائی وارد عمل شده و با تعریف اهرمهای بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرطبندی داشته باشند.
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