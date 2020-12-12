حمله دوباره ترامپ به «بایدن» و زیر سوال بردن صحت انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در توئیتر با اشاره به برخی از درخواست ها برای ابطال نتیجه انتخابات سوم نوامبر، نوشت: خوب، شما رئیس جمهور ایالات متحده هستید و فقط انتخاباتی را پشت سر گذاشتید که بیشتر از هر رئیس جمهور مستقر در تاریخ رأی بیشتری گرفتید - اما گویا این انتخابات را از دست داده اید. شما نمی توانید در برابر دیوان عالی کشور بایستی، بنابراین با ایالت های خارق العاده مداخله می کنید.

وی در ادامه نوشت: پس از مطالعه و بررسی دقیق، فکر کنید که گول خورده اید، این چیزی است که به آنها آسیب خواهد رساند. به همین ترتیب بسیاری از افراد دیگر نیز به این پرونده پیوسته اند، انتخابات تقلبی، مبارزه کنید.

به گزارش مهر، ترامپ درحالی همچنان بر بروز تقلب در انتخابات سوم نوامبر تاکید دارد که دادگاه عالی آمریکا درخواست ایالت تگزاس و ستاد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای ابطال نتایج انتخابات در ۴ ایالت این کشور را رد کرد.

هر سه قاضی که از سوی ترامپ در این دادگاه منصوب شده‌اند نیز همراه با اکثریت قضات دادگاه عالی آمریکا این اقدام ایالت تگزاس و ستاد ترمپ را رد کردند.

ایالت تگزاس به همراه ستاد ترامپ در دادخواستی که به دیوان عالی آمریکا ارائه کردند خواستار ابطال نتیجه انتخابات در ۴ ایالت کلیدی جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین بودند که در تمامی این ۴ ایالت کلیدی، بایدن پیروز انتخابات اعلام شده است.

این دادخواست توسط «کن پاکستون» دادستان کل تگزاس در روز ۹ دسامبر (۱۹ آذر) تنظیم شده بود.

این حکم در حالی صادر می‌شود که اخیراً ۱۰۶ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان با امضای یک سند «دادگاه‌یار» (amicus brief)، ضمن اشاره به ادعاها در خصوص بروز تخلفات گسترده در انتخابات سوم نوامبر، حمایت خود را از شکایت تنظیم شده توسط دادستان کل تگزاس نزد دیوان عالی آمریکا اعلام و نظرات مشورتی خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند.