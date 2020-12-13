به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد سینمایی حوزه مستند یعنی جشنواره «سینماحقیقت» از ۲۵ آذر تا دوم دی ۱۳۹۹ به صورت برخط (آنلاین) برگزار میشود. رسانه ملی با اختصاص برنامههایی در شبکههای سیما اخبار، اطلاعات و وقایع این رویداد هنری را پوشش رسانهای خواهد داد. ویژه برنامه چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» به تهیهکنندگی یوسف بچاری و اجرای الهام عادلی از سهشنبه ۲۵ آذر روی آنتن شبکه دوم سیما میرود.
این برنامه که سهشنبه، چهارشنبه و دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ از شبکه دو پخش میشود در قالب گفتگومحور در هر قسمت به یکی از بخشهای جشنواره میپردازد و با مسئولان جشنواره و فیلمسازانی که آثار مرتبط با آن بخش دارند، گفتگو میکند.
ویژه برنامه چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» شبکه دو آیتمهایی درباره فیلم منتخب و خبر روز هم دارد.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، از ۲۵ آذر تا دوم دی ۱۳۹۹ و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ به صورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار می کند.
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