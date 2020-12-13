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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۸

به آهنگسازی محمدرضا چراغعلی؛

«تهران عاشق» محمد معتمدی منتشر شد/ آلبوم رایگان برای شب یلدا

«تهران عاشق» محمد معتمدی منتشر شد/ آلبوم رایگان برای شب یلدا

«تهران عاشق» عنوان تازه‌ترین آلبوم محمد معتمدی خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی است که به بهانه فرا رسیدن شب یلدا به آهنگسازی محمدرضا چراغعلی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «تهران عاشق» به آهنگسازی محمدرضا چراغعلی و خوانندگی محمد معتمدی به تهیه کنندگی شهرداری تهران به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

سجاد عزیزی آرام ترانه سرا، محمدرضا چراغعلی تنظیم کننده و آهنگساز برخی از عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند که از امروز در سامانه «موسیقی ما» به صورت رایگان در اختیار شنوندگان قرار گرفت.

«پناه آخر»، «تهران عاشق»، «می نویسم عشق»، «با من بمان»، «سراب»، «ایران»، «بی خاطره»، «پریشانی»، «گل سنگ» اسامی قطعاتی است که در این آلبوم شب یلدایی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

علی رحمانی میکس و مسترینگ، حسین اکبریان – دانیال جورابچی – مسعود نوروزی – متین نوروزی نوازندگان ویولن و ویولن آلتو، حسن اکبریان نوازنده ویلون سلو، کریم قربانی نوازنده ویولن سل، شروین مهاجر نوازنده کمانچه، سهبزاد رواقی نوازنده تار و سه تار، حسن فراهانی نوازنده ترومپت و فلوگل هورن، محمد زرنوش نوازنده کلارینت، مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک، محمدرضا چراغعلی نوازنده پیانو، آکاردئون وسازهای الکترونیک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

برای شنیدن قطعه «سراب» اینجا و برای شنیدن قطعه «تهران عاشق» اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 5094674
علیرضا سعیدی

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