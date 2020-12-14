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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۱

سرهنگ شیرانی به مهر خبر داد

کاهش ۳۳ درصدی تردد در ۲۳ روز اول طرح محدودیتهای سراسری کرونایی

کاهش ۳۳ درصدی تردد در ۲۳ روز اول طرح محدودیتهای سراسری کرونایی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه در ۲۳ روز اول طرح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جاده‌ها و شهرها کماکان ادامه دارد؛ متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه در ۲۳ روز اول طرح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این کاهش یا افزایش ترددها مربوط به تردد خودروهای شخصی است. همچنین در برخی محورهای مواصلاتی مانند آزادراه تهران – قم تا ۸۰ درصد و در آزادراه قزوین – رشت تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: در ساعت ۱۸ روز گذشته مورخ ۲۳ آذرماه در استان سیستان و بلوچستان در محدوده پلیس راه خاش محور گوهرکوه به کارواندر، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سواری تیبا تصادف می‌کند که در پی این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست می‌دهند و ۲ نفر هم مجروح می‌شوند البته علت این تصادف در دست بررسی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا یادآور شد: در استان مازندران در جاده هراز محدوده قلابن از تاریخ ۲۳ تا ۲۴ آذر به مدت دو روز از ساعت ۸ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی و اصلاح شیب ترانشه مسیر در کیلومتر ۶۴ تا ۶۵ مسدودیت داریم و عملیات جاده‌ای انجام می‌شود.

شیرانی در پایان گفت: جاده هراز از روز گذشته به مدت دو روز مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس انجام می‌شود.
 

کد مطلب 5095330

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