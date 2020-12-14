کاهش ۳۳ درصدی تردد در ۲۳ روز اول طرح محدودیتهای سراسری کرونایی

سرهنگ احمد شیرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جادهها و شهرها کماکان ادامه دارد؛ متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه در ۲۳ روز اول طرح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: این کاهش یا افزایش ترددها مربوط به تردد خودروهای شخصی است. همچنین در برخی محورهای مواصلاتی مانند آزادراه تهران – قم تا ۸۰ درصد و در آزادراه قزوین – رشت تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: در ساعت ۱۸ روز گذشته مورخ ۲۳ آذرماه در استان سیستان و بلوچستان در محدوده پلیس راه خاش محور گوهرکوه به کارواندر، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سواری تیبا تصادف میکند که در پی این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست میدهند و ۲ نفر هم مجروح میشوند البته علت این تصادف در دست بررسی است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا یادآور شد: در استان مازندران در جاده هراز محدوده قلابن از تاریخ ۲۳ تا ۲۴ آذر به مدت دو روز از ساعت ۸ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات ایمنسازی و اصلاح شیب ترانشه مسیر در کیلومتر ۶۴ تا ۶۵ مسدودیت داریم و عملیات جادهای انجام میشود.
شیرانی در پایان گفت: جاده هراز از روز گذشته به مدت دو روز مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و جاده چالوس انجام میشود.
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