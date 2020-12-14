مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملیات‌های امدادی ۱۴ روز گذشته، گفت: طی این مدت ۸۴۱ ماموریت امداد و نجات در سطح کشور انجام شده و به ۱۷ هزار و ۲۰۸ نفر از آسیب دیدگان نیز امدادرسانی شده است.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۳۴۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل، ۱۳۲۶ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۲۷ مصدوم طی ۱۰۷ عملیات امداد و نجات رهاسازی شده‌اند.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره بر گزارش حوادث اقلیمی و جوی از ابتدا تا ۲۱ آذرماه عنوان کرد: در این مدت ۲۸ استان به جز استان‌های خراسان شمالی، رضوی و البرز متاثر از حوادث جوی از جمله سیل، آبگرفتگی، برف و کولاک بودند و به ۲۸۹ شهر، شهرستان و منطقه عشایر نشین و ۵۳ محور کوهستانی امدادرسانی شده است.

ولی پور تصریح کرد: در این میان بیش از ۱۷۰۰ نفر مورد امدادرسانی قرار گرفته و ۱۷۲۳ نفر نیز اسکان اضطراری یافته‌اند.

وی با بیان اینکه در طول حوادث آذر ماه ۹ نفر از هموطنان کشور جان خود را از دست داده‌اند، عنوان کرد: در این مدت ۳۳ نفر به مناطق امن منتقل شده، ۳۰۸ واحد مسکونی از آب تخلیه شده، ۱۸۳ دستگاه خودرو از آب و گل و لای و ۲۱۰ خودرو نیز از برف رهاسازی شده‌اند. این عملیات‌ها توسط دو هزار و ۶۲ نفر از نیروهای امدادی انجام شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به زمین لرزه‌های ۱۴ روز گذشته نیز عنوان کرد: بزرگترین زمین لرزه ۱۴ روز گذشته زلزله ۴.۷ ریشتری ۹ آذر ماه در شهرستان لارستان استان فارس بود که خوشبختانه صدمات جانی و مالی در پی نداشت اما طی هفته گذشته ۶۷ زمین‌لرزه بیش از ۲.۵ ریشتری در سطح کشور داشته‌ایم.

وی در پایان تاکید کرد: امدادرسانی‌ها در استان‌هایی از جمله بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس همچنان ادامه دارد.