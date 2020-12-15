  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۶

در استان صلاح الدین؛

نیروهای ارتش عراق ۲ عنصر تکفیری داعش را بازداشت کردند

نیروهای ارتش عراق ۲ عنصر تکفیری داعش را بازداشت کردند

نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی در استان «صلاح الدین» موفق شدند ۲ عنصر تکفیری داعش را که پیشتر نیز تحت تعقیب بودند، شناسایی و بازداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی به تازگی عملیات جدیدی را در استان صلاح الدین ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق مواضع بقایای عناصر تکفیری داعش را در منطقه «بلد» واقع در استان صلاح الدین هدف قرار دادند. در این عملیات، نیروهای عراقی توانستند ۲ عنصر تکفیری را شناسایی و بازداشت کنند.

منابع امنیتی اعلام کردند که ۲ عنصر تکفیری بازداشت شده پیشتر نیز تحت تعقیب بودند. این عملیات پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه از نقاط استقرار بقایای عناصر تکفیری در استان صلاح الدین انجام شد.

این درحالی است که پیشتر نیز یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از عملیات «سیل ویرانگر» علیه داعش در جنوب موصل خبر داده و اعلام کرده بود که در جریان این عملیات بیش از ۴۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و ده‌ها نفر دیگر هم زخمی شدند.

کد مطلب 5096219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه