نیروهای ارتش عراق ۲ عنصر تکفیری داعش را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی به تازگی عملیات جدیدی را در استان صلاح الدین ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق مواضع بقایای عناصر تکفیری داعش را در منطقه «بلد» واقع در استان صلاح الدین هدف قرار دادند. در این عملیات، نیروهای عراقی توانستند ۲ عنصر تکفیری را شناسایی و بازداشت کنند.

منابع امنیتی اعلام کردند که ۲ عنصر تکفیری بازداشت شده پیشتر نیز تحت تعقیب بودند. این عملیات پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه از نقاط استقرار بقایای عناصر تکفیری در استان صلاح الدین انجام شد.

این درحالی است که پیشتر نیز یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از عملیات «سیل ویرانگر» علیه داعش در جنوب موصل خبر داده و اعلام کرده بود که در جریان این عملیات بیش از ۴۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و ده‌ها نفر دیگر هم زخمی شدند.