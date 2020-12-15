به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نشت گاز از چاههای گاز طبیعی نه تنها به اتلاف منابع منجر میشود، بلکه باعث افزایش دمای کره زمین به علت تبدیل این گاز به متان و انتشار آن در جو کره زمین نیز میشود.
از همین رو مهندسان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نوع جدیدی از نانو سیمان منعطف را ابداع کردهاند که با تزریق آن به بخشهای آسیب دیده سیمانهای قدیمی میتوان شکافهای آنها را پر کرد و از تشدید مشکلات چاههای گاز و تخریب آنها که میتواند خطرات زیادی به وجود آورد، جلوگیری کرد.
نشت گاز از چاههای گاز طبیعی ممکن است موجب تغییر فشار و دما در این چاهها شده که این امر به لولههای انتقال گاز نیز آسیب میرساند. از همین رو یافتن راهی برای غلبه بر این مشکل نیز ضروری به نظر میرسد. تزریق چندباره سیمان برای حل این مشکل معمولاً مؤثر نیست و در بسیاری از موارد شکافهای ریز در بدنه چاههای گاز طبیعی نیز کشف نشده باقی میمانند.
به گفته دکتر آرش داهی طالقانی دانشیار دانشکده مهندسی نفت در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا استفاده از نانو سیمان منعطف با ضخامتی اندک تمامی شکافها و ترکهای سیمانهای قدیمی را میپوشاند و جلوی نشت گاز متان به جو زمین را میگیرد.
این سیمان را میتوان به درون تمامی شکافها و ترکهای چاههای قدیمی گاز طبیعی پمپاژ کرد و افزوده شدن گرافیت و آب به آن مقاومت محصول نهایی را افزایش میدهد.
ضخامت پوشش نانو سیمان نهایی به دست آمده تنها ۱۲۰ میکرون است و از آن میتوان برای ترمیم میلیونها چاه طبیعی متروکه رهاشده در سراسر جهان استفاده کرد.
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