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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

در تازه ترین فعالیت موسیقایی؛

تک آهنگ «ساحل» حمید هیراد منتشر شد

تک آهنگ «ساحل» حمید هیراد منتشر شد

حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود تک آهنگ «ساحل» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «ساحل» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که در قالب آلبوم «راز» پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

در این قطعه مریم آرام ترانه سرا، رسول حسینی تنظیم کننده، امیرحسین کیانپور نوازنده «کناچو» و «دودوک»، پرهام حسینی نوازنده ویولن، فرجاد تقوی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

«گفتم بمان»، «خاتون»، «جنجال»، «عاشق»، «هل هله»، «ماه من»، «دیوانه شهر»، «انفرادی»، «یار»، «نیمه جانم»، «شوخیه مگه»، «عشق»، «خدا»، «شب که شد»، «رسوایی»، «فراموش کن»، «آهو»، «ای وای»، «دهه شصت»، «دیرکردی»، «کدئین»، «وطن» از جمله آثاری است که تاکنون از حمید هیراد در قالب تک آهنگ منتشر شده‌اند.

کد مطلب 5097158
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • Mobina IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      17 9
      پاسخ
      بهترین خواننده ایران😍✨❤️به امید سلامتی کامل و موفقیت روز افزون ایشون ✨❤️
    • زیزی IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
      9 2
      پاسخ
      جالب بود
    • محنا IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      1 1
      پاسخ
      خوب بود💐🙏
    • زهره IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 1
      پاسخ
      الهی همشه سالم وشاد باشی
    • FR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      عالییی
    • نیلو IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 1
      پاسخ
      عالیییی👌👌
    • IR ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 1
      پاسخ
      عاااااالی مثل همیشه
    • حمیدرضا IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عععععععععععععااااااااااااااااااااللللللللللللللییییییییییییییییییی❤️💙❤️

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