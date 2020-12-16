تک آهنگ «ساحل» حمید هیراد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «ساحل» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که در قالب آلبوم «راز» پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

در این قطعه مریم آرام ترانه سرا، رسول حسینی تنظیم کننده، امیرحسین کیانپور نوازنده «کناچو» و «دودوک»، پرهام حسینی نوازنده ویولن، فرجاد تقوی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

«گفتم بمان»، «خاتون»، «جنجال»، «عاشق»، «هل هله»، «ماه من»، «دیوانه شهر»، «انفرادی»، «یار»، «نیمه جانم»، «شوخیه مگه»، «عشق»، «خدا»، «شب که شد»، «رسوایی»، «فراموش کن»، «آهو»، «ای وای»، «دهه شصت»، «دیرکردی»، «کدئین»، «وطن» از جمله آثاری است که تاکنون از حمید هیراد در قالب تک آهنگ منتشر شده‌اند.