به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، «نقدسینما» به نقد و بررسی یک پرونده سینمایی و گفتگوی ویژه روی آنتن می‌رود. در بخش ابتدایی برنامه با میزبانی امیررضا مافی، خدایار قاقانی و آرش خوشخو، به نقد و بررسی تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان «انگاشته Tenet» می‌پردازند.

«انگاشته» اثری آمریکایی در ژانر علمی- تخیلی و اکشن به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی کریستوفر نولان است که در سال ۲۰۲۰ اکران شد. جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون و آرون تایلرجانسون از بازیگران فیلم هستند. داستان فیلم درباره ۲ جاسوس حرفه‌ای است که در راه جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر یک ماجرای پیچیده می‌شوند.

در ادامه برنامه و در سلسله گفتگوهای مربوط به بررسی سینمای ایران در دهه نود به مناسبت فرارسیدن پایان سال سینمایی و آخرین سال دهه ۹۰، با حضور محمدرضا عباسیان تهیه کننده و کارشناس سینمایی نقش نهادها و ارگان‌های سینمایی و تاثیر آن بر سینمای دهه نود ایران بررسی خواهد شد.

بخش‌های دیگر برنامه این هفته شامل بخش رویدادها با حضور علیرضا مرادی و مرتضی رنجبران روزنامه نگار سینمایی موضوع پول‌های آلوده در صنعت سینما بررسی و تحلیل خواهد شد.

در پایان این برنامه طبق روال همیشگی بهروز افخمی در میز آموزش فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و فیلمنامه اصلی (اورجینال) را تبیین خواهد کرد.

برنامه «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری، جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه پنج روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.