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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

آخرین ساخته کریستوفر نولان در شبکه پنج نقد می‌شود

آخرین ساخته کریستوفر نولان در شبکه پنج نقد می‌شود

برنامه نقد سینمای شبکه پنج سیما این هفته جمعه ۲۸ آذر ماه با نقد و بررسی آخرین ساخته کریستوفر نولان با نام «انگاشته» روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، «نقدسینما» به نقد و بررسی یک پرونده سینمایی و گفتگوی ویژه روی آنتن می‌رود. در بخش ابتدایی برنامه با میزبانی امیررضا مافی، خدایار قاقانی و آرش خوشخو، به نقد و بررسی تازه‌ترین ساخته کریستوفر نولان «انگاشته Tenet» می‌پردازند.

«انگاشته» اثری آمریکایی در ژانر علمی- تخیلی و اکشن به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی کریستوفر نولان است که در سال ۲۰۲۰ اکران شد. جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون و آرون تایلرجانسون از بازیگران فیلم هستند. داستان فیلم درباره ۲ جاسوس حرفه‌ای است که در راه جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر یک ماجرای پیچیده می‌شوند.

در ادامه برنامه و در سلسله گفتگوهای مربوط به بررسی سینمای ایران در دهه نود به مناسبت فرارسیدن پایان سال سینمایی و آخرین سال دهه ۹۰، با حضور محمدرضا عباسیان تهیه کننده و کارشناس سینمایی نقش نهادها و ارگان‌های سینمایی و تاثیر آن بر سینمای دهه نود ایران بررسی خواهد شد.

بخش‌های دیگر برنامه این هفته شامل بخش رویدادها با حضور علیرضا مرادی و مرتضی رنجبران روزنامه نگار سینمایی موضوع پول‌های آلوده در صنعت سینما بررسی و تحلیل خواهد شد.

در پایان این برنامه طبق روال همیشگی بهروز افخمی در میز آموزش فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و فیلمنامه اصلی (اورجینال) را تبیین خواهد کرد.

برنامه «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری، جمعه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه پنج روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.

کد مطلب 5097624

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