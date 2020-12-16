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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۱۱

هفته هفدهم ژوپیرلیگ بلژیک؛

آنتورپ بدون بیرانوند هم شکست خورد

آنتورپ بدون بیرانوند هم شکست خورد

تیم فوتبال آنتورپ در شب نیمکت نشینی دروازه بان ایرانی خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آنتورپ در هفته هفدهم ژوپیرلیگ بلژیک چهارشنبه شب به مصاف زولته وارخم رفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود زولته تمام شد.

نیمکت نشینی علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی آنتورپ یکی از نکات قابل توجه این بازی بود. بیرانوند در دو بازی گذشته آنتورپ مقابل تاتنهام انگلیس و کلاب بروژ بلژیک بازی کرد که آنتورپ در هر دو مسابقه شکست خورد.

ایوان لکو سرمربی آنتورپ بعد از بازی با بروژ از بازی دادن به بیرانوند اظهار پشیمانی کرده و غیرمستقیم از عملکرد او انتقاد کرده بود اما این تیم در غیاب گلر ایرانی و با ژان بوتز دروازه بان فرانسوی خود هم شکست خورد.

کد مطلب 5097932

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      13 0
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      آنتورپ داغونه بابا رسمایزی به نام دفاع نداره بیرانوند اشتباه کرد رفت تو این تیم
    • IR ۰۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      1 20
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      بیراونوند فکر کرده همه مثل بازیکنای ایرانی شوت میزنن که این بگیره نه داداش اونجا کشور اروپاییه اونا تکنیک بالایی دارن تونمیتونی شوتای اوناروبگیری
      • B IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
        9 1
        بیرانوتد تو جام جهانی همرو گرفت همرو میفهمی اسکول حتی پنالتی رونالدو
    • Sorosh IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 15
      پاسخ
      اولسان قهرمانه
    • ناشناخته IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 2
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      قدر ندونستی این شد
    • H.L IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      🤣بو سوختگی میاااااد مربی هم مربی های قدیم😐حالا بوتز جونت چیکار کرد مثلا ک بیرانوند نکرد؟ حداقل علی بیرو دوتا سیو داشت دوبار میپرید بیرون برو به کار زشتت فکر کن😒
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      5 0
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      آقای بیرانوند بهتره هرچه زودتر به یک تیم سطح بالاتر اروپایی برود وگرنه از این تیمها تو کشور خودمون بود دیگه لازم نبود بره اروپا
    • عشق پرسپولیس IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      6 0
      پاسخ
      به کوری چشم انشاءالله پرسپولیس قهرمانه... برید جایزه بگیرید از اولسان براتون مسابقه گذاشته😅😅
    • آیشرون NL ۰۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
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      اگر بیرامونددر مقال تاتنهام نبود حداقل شش تا می خوردند

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