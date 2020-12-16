آنتورپ بدون بیرانوند هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آنتورپ در هفته هفدهم ژوپیرلیگ بلژیک چهارشنبه شب به مصاف زولته وارخم رفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود زولته تمام شد.

نیمکت نشینی علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی آنتورپ یکی از نکات قابل توجه این بازی بود. بیرانوند در دو بازی گذشته آنتورپ مقابل تاتنهام انگلیس و کلاب بروژ بلژیک بازی کرد که آنتورپ در هر دو مسابقه شکست خورد.

ایوان لکو سرمربی آنتورپ بعد از بازی با بروژ از بازی دادن به بیرانوند اظهار پشیمانی کرده و غیرمستقیم از عملکرد او انتقاد کرده بود اما این تیم در غیاب گلر ایرانی و با ژان بوتز دروازه بان فرانسوی خود هم شکست خورد.