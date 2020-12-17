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۲۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۶

امشب و فردا؛

«قصه‌های تهران در شب چله» با چکناواریان و بهمنی روایت می شود

«قصه‌های تهران در شب چله» با چکناواریان و بهمنی روایت می شود

فصل دوم جُنگ قصه‌های تهران توسط منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد همزمان با شب یلدا امروز و فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم جُنگ قصه‌های تهران توسط منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد همزمان با شب یلدا با حضور لوریس چکناواریان، احترام برومند، محمد علی بهمنی، مسعود فروتن، شرمین نادری و… با هدف تهران‌نگاری و تهران‌گردی طی روزهای پنجشنبه وجمعه ۲۷ و ۲۸ آذر پخش می‌شود.

خیمه شب‌بازی و روایت‌های ویژه سینمایی و همچنین گرامیداشت روز پرستار از دیگر برنامه‌هایی است که در جُنگ قصه‌های تهران در نظر گرفته شده است که در روزهای یادشده از پیج اینستاگرامی پخش می‌شود.

فصل اول قصه‌های تهران، روایت و معرفی نقاط گردشگری تهران از دریچه قاب تصویر بود که هر هفته پخش می‌شد.

کد مطلب 5098096
مریم علی بابایی

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