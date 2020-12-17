تراکتور تیمی ریشه دار است/ حاکم بودن نظم تاکتیکی در پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم‌های تراکتور و پیکان در تبریز گفت: تراکتور تیمی پرمهره است و بازی در تبریز مقابل این تیم بزرگ و قدرتمند سخت است. به هر حال تیم‌ها ما هم در هفته‌های اخیر روند خوبی را طی می‌کند و نظم خاصی در پیکان از لحاظ تاکتیکی و فنی حاکم است.

وی با اشاره به حاکم بودن نظم تاکتیکی در پیکان افزود: تلاش می‌کنیم بازی خوبی را همراه با نتیجه گیری در تبریز انجام بدهیم.

سرمربی پیکان در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز گفت: میلاد شیخی سلیمانی و محمد نوری مصدوم هستند و فردا در ترکیب حضور ندارند، همچنین چند بازیکن دیگر نیز به دلایل دیگری در اختیار نداریم.

تارتار با بیان اینکه روی برنامه‌ها و نقاط قوت و ضعف تراکتور کار کرده‌ایم، ادامه داد: اگر بازیکنان برنامه‌های ما را در زمین پیاده کنند می‌توانیم تراکتور را شکست دهیم. ما در همه بازی‌ها نمی‌توانیم بازی مالکانه داشته باشیم و با توجه به حریفی که داریم، برنامه خود را پیاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تراکتور در همه خطوط بازیکنان باکیفیت و باتجربه‌ای دارد، گفت: این تیم برای حضور و موفقیت در سه جبهه لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی بسته شده است.

سرمربی پیکان در خصوص پیشنهاد سرمربیگری تراکتور نیز گفت: همین که بنده جزو گزینه‌های تراکتور بودم برای من باعث افتخار است زیرا تراکتور با ریشه، توانمند و قدرتمند است.

وی گفت: تراکتور هواداران پرشوری دارد ولی تمام تمرکز من روی تیم پیکان است زیرا سرمربی این تیم هستم. این مسابقه هم مانند دیدارهای دیگر سه امتیاز دارد و انگیزه خاصی را برای من ایجاد نمی‌کند.

دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال فردا جمعه از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود.