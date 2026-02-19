خبرگزاری مهر- گروه استان ها: برنامههای روز دوم سفر رئیسجمهور به لرستان با محوریت بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و توسعهای استان دنبال میشود.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور در نخستین برنامه روز دوم، در تالار دانشگاه مدیریت و برنامهریزی دانشگاه لرستان، با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار و گفتگو میکند.
در این نشست، مطالبات مردمی، مسائل اجتماعی، دغدغههای فعالان مدنی و دیدگاههای جریانهای سیاسی استان مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برگزاری شورای برنامهریزی و توسعه استان
در ادامه، جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان با حضور رئیسجمهور، استاندار و مدیران ارشد ملی و استانی برگزار میشود.
در این جلسه، مهمترین پروژههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی استان بررسی شده و درباره تأمین اعتبارات، اولویتبندی طرحها و تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام تصمیمگیری خواهد شد.
گزارش به مردم؛ پایانبخش سفر
ارائه گزارش نهایی رئیسجمهور از نتایج، مصوبات و دستاوردهای نوزدهمین سفر استانی به لرستان، آخرین برنامه پزشکیان در این سفر اعلام شده است.
این گزارش با هدف شفافسازی، اطلاعرسانی مستقیم به مردم و تبیین اقدامات و تصمیمات دولت در استان ارائه میشود.
نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور به لرستان، با رویکرد تعامل مستقیم با اقشار مختلف، بررسی میدانی مسائل استان و پیگیری برنامههای توسعهای، پس از دو روز حضور رئیس دولت در استان به پایان میرسد.
اخبار دومین سفر رئیس جمهور به لرستان را اینجا بخوانید.
رئیسجمهور: از نارساییها شرمندهایم؛بعضی اتفاقات دل را به درد میآورد
پزشکیان: نمیتوانم قبول کنم لرستان با ۱۲ میلیارد مترمکعب آب تنش آبی دارد
پزشکیان: مساجد تبدیل به محل پیگیری مسائل و پناهگاه مردم شود
مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: گلایه های شما را قبول داریم و با تمام توان تلاش می کنیم با مردم ارتباط خود را قوی تر کنیم.
محله محوری و مسجدمحوری و مدرسه محوری را دنبال می کنیم
وی گفت: در این راستا بحث های محله محوری و مسجدمحوری و مدرسه محوری را دنبال می کنیم و هر یک از مسائل نیاز به لشکری دارد که اراده کنند بیایند و تلاش و همکاری کنند.
پزشکیان با بیان اینکه در رابطه با حوزه بهداشت و درمان جلسات ویژه ای داریم، تصریح کرد: روندی که به اینجا رسیده اگر بخواهد اصلاح شود زمان بر است، البته کار سختی هم هست.
در بهداشت و درمان پول کم نداریم
ریس جمهور افزود: ما دیروز جلسه داشتیم در دولت و وزیر بهداشت مشکلاتی را دوباره مطرح کردند، داریم تلاش می کنیم این مشکلات را درست کنیم، اینکه تا چقدر می توانیم برمی گردد به لشکری که در سیستم بهداشت و درمان هستند و می توانند همراهی کنند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه تصور می کنم در بهداشت و درمان پول کم نداریم و روند مدیریت نیاز به بازنگری دارد، یادآور شد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پولی است که در بهداشت و درمان هزینه می کنیم؛ این در حالیست که وقتی وزیر بهدشت بودم کلا هزار و پانصد میلیارد بودجه داشتیم، حالا هزار برابر شده است؛ نه جمعیت هزار برابر شده نه مشکلات و نه تورم هزار برابر شده است.
وی ادامه داد: داریم تلاش می کنیم این اعتبارات را مدیریت کنیم، چون اگر مدیریت نکنیم نتیجه این می شود به جای پرسنل به رادیولوژی و عکس و ساختمان پول می دهیم .
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در رابطه با ارتباط با مردم یکی از کانون ها مسجد است، اظهار داشت: لازم نیست من بگویم، روحانیون باید مساجد را پناهگاه مردم بکنند، جایی که مردم بتوانند دغدغه و درد خود را بگویند و مشکلات را حل کنند.
پزشکیان با بیان اینکه ما داریم دولت را به نهادهای مردمی وصل می کنیم، تا ارتباطات بتواند به پاسخگویی منجر شود، تصریح کرد: ما این کار را شروع کرده ایم و رهبری هم دستورات لازم را به حجت الاسلام علی اکبری و قمی داده اند و آن ها هم دارند تلاش می کنند؛ مسجد باید مسجد بشود، جایی که دغدغه و نگرانی مردم برسد.
وی ادامه داد: ما در مسجد بزرگ شده ایم، فکر و ذکر امروز ما در مسجد شکل گرفته است، نیت و فکر ما در مسجد و در اعتقاد و باور این بوده که گره از کار مردم باز کنیم و خدمتگزار مردم باشیم.
متن کامل را اینجا بخوانید.
دغدغه فعالان سیاسی لرستان در نشست با پزشکیان؛ از دیدار مردمی تا شوتی!
نشست مسعود پزشکیان رئیسجمهور با فعالان سیاسی و اجتماعی استان لرستان، صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد.
محمد مهرابی، فعال سیاسی اصولگرا، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت حضور رئیسجمهور در استان، آن را مایه دلگرمی و امید مردم لرستان دانست و اظهار داشت: مردم این استان همواره در کنار نظام و انقلاب ایستادهاند.
لرستان، استانی که حقوقش ادا نشده است
وی با بیان اینکه لرستان در ۱۲ سال گذشته پنج بار در صدر جدول فلاکت کشور قرار گرفته و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم این استان برای تأمین معیشت مجبور به مهاجرت شدهاند، افزود: بیتردید لرستان حقوق خود را نسبت به حاکمیت ادا کرده است، اما آیا حاکمیت به همان اندازه به لرستان توجه کرده است؟
مهرابی لرستان را مادر سرزمینهای ایران خواند و تصریح کرد: آبهای جاری زاگرس بیش از هر جای دیگر حق مردم این دیار است، در حالی که بخش عمده اراضی کشاورزی استان دیم است و خشکشدن جنگلهای لرستان تهدیدی ملی برای کشور محسوب میشود.
ضرورت تسریع در اجرای سد معشوره
این فعال سیاسی با اشاره به پروژه سد معشوره و بودجه قطرهچکانی اختصاص یافته به آن، گفت: در حالی که طرحهای بزرگ انتقال آب کشور با سرعت بالا پیش میروند، اجرای سد معشوره با تأخیر مواجه شده است.
وی خطاب به رئیسجمهور افزود: دولت شما پرچمدار گفتمان وفاق ملی است و اجرای عملی این رویکرد، استفاده از نیروهای متخصص در استانهاست. ما خواستار تسریع در اجرای سد معشوره با همان سرعت پروژههای ملی مشابه، مانند سد بختیاری هستیم تا برنامه توسعه لرستان محقق شود.
سفر کمتر رنگ و بومی مردمی داشت
علیمحمد صالحی، فعال سیاسی اصلاحطلب لرستان، هم در نشست شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به ماهیت سفرهای استانی، اظهار داشت: دوست داشتم این سفر با شادی، شور و هیجان مشابه سفرهای تبلیغاتی ریاستجمهوری همراه باشد، اما سفر امروز کمتر رنگ و بوی بومی و مردمی دارد.
استاندار بومی فرصتی برای استان
وی با بیان اینکه حضور استاندار بومی لرستان، جمع شدن امامجمعه و شورای تأمین، زمینه ایجاد اتفاقات مثبت در استان را فراهم کرده است، گفت: اکنون امید داریم تصمیمات و اقدامات مؤثر برای لرستان شکل گیرد.
صالحی لرستان را مهد تمدن ایران دانست و افزود: مردم این استان به مهماننوازی شهرهاند، اما مشکلات معیشتی، بیکاری مزمن و فشار اقتصادی سفره مردم را کوچک کرده و حتی مهماننوازترین میزبان را شرمنده میکند.
اولویت اول: آب و کشاورزی نوین
این فعال سیاسی با تأکید بر اهمیت آب و کشاورزی در استان، گفت: با میانگین بارش سالانه بیش از ۵۰۰ میلیمتر، لرستان باید پیشتاز کشاورزی نوین باشد، اما تنها ۲۳ درصد اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دارند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد.
صالحی خطاب به رئیسجمهور پیشنهاد داد: تشکیل قرارگاه سازندگی ویژه آب در لرستان، تسریع در تکمیل سدهای نیمهتمام و توسعه شبکه آبیاری نوین باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات اشتغال جوانان، گفت: کمبود فرصتهای شغلی، آنان را به سمت مشاغل پرخطر و غیررسمی مانند شوتی سوق داده است. لرستان ظرفیتهای فراوانی دارد و نیازمند تصمیمات بزرگ و راهبردی است.
مشکلات لرستان حاصل عقبماندگی انباشته است
حجتالاسلام حیات الغیب، فعال سیاسی لرستانی، صبح امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور رئیسجمهور، با اشاره به مطالبات مردم لرستان، اظهار داشت: مردم این استان مطالبه اصلیشان عدالت است و اهل تنش و آشوب نیستند. خوشبختانه امروز فضای استان فضای آبادانی، توسعه و همدلی است که نمونه آن در هیچ دورهای مشاهده نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات لرستان تنها مربوط به یک مدیریت خاص نیست، افزود: این مشکلات نتیجه سالها عقبماندگی انباشته، تصمیمات نیمهتمام و عدم توجه کافی دولتمردان است. فاصله شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استان با میانگین کشوری غیرقابل انکار است.
حیات الغیب با بیان اینکه معیشت و زندگی شرافتمندانه حق مسلم مردم لرستان است، گفت: مردم این استان انتظار دارند با برنامهریزی صحیح و حمایت جدی دولت، شرایط زندگی و کار آنها ارتقا یابد.
پزشکیان: در سفرهای استانی، استانهای محروم را در اولویت قرار دادیم
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان با اشاره به اینکه بحث های مختلفی طی دیروز شد و گفتگوهایی شکل گرفت؛ گفت: امروز هم در شورای برنامه ریزی استان هستیم،
مشکلاتی که وجود دارد ماها مقصریم، یعنی مدیران و مسئولان ما.
وی با طرح این مطلب که حل مشکل یک فرد مسلمان ۹ هزار سال خدمت است، اینکه آدم خدمت کند چه ارزشی دارد از نظر اعتقادی مثل نماز خواندن و روزه گرفتن است، تصریح کرد: ماها مسئولیم، وقتی مشکل وجود دارد یعنی ما نتوانسته ایم کاری کنیم.
اگر منتظر نشسته اید پول بیاید دیگر مدیریت چقدر معنا دارد؟
رئیس جمهور افزود: اگر مشکلی وجود دارد این مجموعه مدیرانی که اینجا نشسته اید باید بگویید چه کنیم، اگر منتظر نشسته اید پول بیاید و کار کنید دیگر مدیریت چقدر معنا میتواند داشته باشد؟ چقدر می توانیم بهره وری و کارایی و پاسخگویی را بیشتر کنیم؟
پزشکیان تصریح کرد: اینکه با کسی که مراجعه می کند با محبت برخورد کنید هزینه نمی خواهد و متاسفانه ما در این مسائل مشکل داریم.
جایی که نمی توانیم اگر صادقانه بگوییم مردم می پذیرند
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کمبودها و نگرانی ها از ماست و ما باید کاری کنیم اصلاح شود؛ افزود: در این نظام داریم تلاش می کنیم مشکل مردم را حل کنیم و اولویت ما حل مشکل مردم است؛ جایی که نمی توانیم هم اگر صادقانه بگوییم مردم می پذیرند.
پزشکیان بیان کرد: مردم وقتی نگران و ناراضی هستند، از مدیران ناراضی هستند، آیا ما در فکر دغدغه های مردم هستیم؟ اگر در این فکر باشیم که امروز سر کار می آییم مشکل مردم را حل کنیم راه را پیدا می کنیم؛ اگر فقط برای جلسه در اتاق های بزرگ و صرف هزینه بیاییم که نمی شود.
تذکر پزشکیان به روشن بودن چراغها!
وی ادامه داد: از دیروز که در دانشگاه راه می رفتیم چراغ های جاده روشن بود صبح هم روشن بود؛ چراغ ها هم هزار واتی هستند در صورتی که با ۵۰ واتی می شود روشن کرد و تازه روز هم نیاز نیست روشن باشد، سالن ها هم پر از چراغ است.
رئیس جمهور یادآور شد: مدیریت را درست کنیم و هزینه را پایین بیاوریم وکارایی را بالا ببریم خیلی از مشکلات را می توانیم حل کنیم.
نمی توانم قبول کنم استانی با ۱۲ میلیارد مترمکعب آب، شهرهایش تنش آبی دارد
وی گفت: بضاعت دولت مشخص است، با همه مشکلاتی هم که داریم، جنگ و تحریم، اسنپ بک و اعتراضات مردم، که هر کدام هزینه را اضافه می کند، این شما مدیران هستید که باید این روند را اصلاح کنید و اگر بخواهید می توانید.
رئیسجمهور افزود: برای همه مشکلات اینجا راه هست، نمی توانم قبول کنم استانی با ۱۲ میلیارد مترمکعب آب بیشتر شهرهایش تنش آبی دارد و بعد آب را هم از چاه بیرون می آورند.
متن کامل را اینجا بخوانید.
نشست مجمع نمایندگان لرستان با رئیسجمهور برگزار شد
نشست مجمع نمایندگان استان لرستان با مسعود پزشکیان، شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در جریان نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور به لرستان برگزار شد.
حمیدرضا کاظمی رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در این رابطه گفت: این نشست با حضور نمایندگان مردم استان لرستان در مجلس شورای اسلامی و با هدف بررسی مسائل، مطالبات و اولویتهای توسعهای استان برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری یک جلسه دو ساعته، بیان کرد: در این جلسه، نمایندگان لرستان به طرح دغدغهها و مشکلات حوزههای انتخابیه خود در زمینههای عمرانی، اقتصادی، اشتغال، زیرساختهای حملونقل، آب، انرژی و خدمات عمومی پرداختند و خواستار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و تخصیص اعتبارات لازم شدند.
این نشست در راستای تقویت تعامل دولت و نمایندگان مجلس و بهرهگیری از ظرفیتها برای حل مسائل استان لرستان برگزار شد و از برنامههای جانبی نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور بود.
جلسه شورای برنامهریزی لرستان؛ از شوخی پزشکیان تا آمارهای قائمپناه!
در جریان برگزاری نوزدهمین سفر استانی رئیس جمهور جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان با حضور مسعود پزشکیان، صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد.
شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور رئیسجمهور، معاونان و مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برگزار شد و مهمترین محورهای آن حول توسعه اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی استان بود.
در این جلسه بر ضرورت ارتقای شاخصهای لرستان در حوزههای اشتغال، راه و حملونقل، آب و برق، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و گردشگری تأکید شد.
استاندار ضمن معرفی ۱۰۷ پروژه پیشران و صدها پروژه کوچک و بزرگ، بر اهمیت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از منابع ملی و قانونی برای عملیاتی شدن این پروژهها تأکید کردند.
همچنین نمایندگان لرستان نقاط ضعف استان شامل بیکاری، پروژههای نیمهتمام، تنشهای آبی و محدودیت زیرساختها را مطرح کردند و درخواست تخصیص اعتبارات ویژه، حمایت از نیروهای انسانی و تکمیل پروژههای حیاتی را داشتند.
در بخش گردشگری و فرهنگی، بر معرفی ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان برای جذب گردشگر، تقویت نیروهای انسانی و توجه به حقوق شهروندی افراد با نیازهای ویژه تأکید شد. همچنین سلامت اجتماعی، همبستگی فرهنگی، و ارتقای زیرساختهای آموزشی و ورزشی به عنوان اولویتهای کلان دولت برای لرستان مطرح شد.
شوخی رئیسجمهور با نماینده ولیفقیه در لرستان
اظهارنظر طنزآمیز رئیسجمهور در پاسخ به توصیف نماینده ولیفقیه در لرستان از وضعیت استان، موجب خنده حاضران شد.
در جریان نشست شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان در جریان سفر رئیسجمهور به استان لرستان، حجتالاسلام شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان با بیانی کنایهآمیز، وضعیت لرستان را به بیماری تشبیه کرد که «نیاز به پیوند قلب، کبد و ریه دارد و در عین حال به کرونا هم مبتلا شده است».
در ادامه این اظهارات، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با لحنی طنزآمیز در پاسخ گفت: «حاجآقا، مرده دیگه!» که این جمله با خنده و واکنش حاضران در جلسه همراه شد.
همچنین در این جلسه جعفر قائمپناه، معاون رئیسجمهور، به سخنان حجتالاسلام شاهرخی درباره مشکلات لرستان واکنش نشان داد و گفت: چهره استان را طوری نشان ندهید که مانع جذب گردشگر شود و همه چیز فقط فقر و بیکاری و مشکلات جلوه کند.
قائمپناه اضافه کرد که معرفی ظرفیتها و داشتههای لرستان نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مردم و سرمایهگذاران با امید و انگیزه وارد استان شوند و از فرصتهای تاریخی و طبیعی لرستان بهرهمند شوند.
این سخنان قائم پناه در حالی مطرح شد که معاون اجرایی رئیسجمهور در اظهاراتش به رتبه دوم لرستان در «دگر کُشی» اشاره کرد!
نگاهی به برخی اظهارات مسئولان لرستان
بنابراین گزارش، استاندار لرستان در این جلسه بر اجرای ۱۰۷ پروژه پیشران، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از منابع ملی تأکید کرد و از ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام و اصلاح شاخصهای توسعه سخن گفت.
معاون رئیسجمهور، جعفر قائمپناه هم به آمارهای مختلف حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظرسنجیهای صورت گرفته از مردم استان اشاره کرد و خواستار معرفی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری لرستان شد، نرخ بیکاری، کمبود تخت بیمارستانی و تنشهای آبی را مهمترین چالشها دانست و از اختصاص بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع برای استان خبر داد.
سید حمیدرضا کاظمی رئیس مجمع نمایندگان لرستان، نیز بر تکمیل سدها، راهآهن، بیمارستانها و حمایت از نیروهای انسانی تأکید کرد و خواستار ردیف بودجه ویژه برای استانهای زاگرسنشین شد.
حجتالاسلام شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به شاخصهای بیکاری و تورم استان اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به زیرساختها و عدالت در تخصیص اعتبارات شد.
جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، فرصتی برای تصمیمگیری درباره اولویتبندی پروژهها و تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام بود.
