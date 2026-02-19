  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

قطع گاز ۵۵ هزار ویلای خالی در مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: از ابتدای آذرماه، گاز ۵۵ هزار واحد ویلایی خالی از سکنه در این استان قطع شده است تا پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی گفت: با توجه به افزایش مصرف انرژی در فصل سرما، پایش مستمر مصرف گاز ادارات و ویلاهای استان آغاز شده است تا جریان گاز برای منازل مسکونی حفظ شود.

وی افزود: از مجموع ۱۹۳ هزار ویلا و خانه دوم و سوم شناسایی شده در استان، گاز ۵۵ هزار واحد به دلیل خالی بودن از سکنه و مصرف بالا قطع شده است.

جوادی هشدار داد که مصرف بی‌رویه گاز در فصل سرد می‌تواند پایداری شبکه را به خطر بیندازد.

به گفته وی، به طور میانگین هفته‌ای بین ۵ تا ۷ هزار و ۵۰۰ ویلای خالی شناسایی و گاز آنها قطع می‌شود. عملیات بازرسی و پایش مصرف گاز ویلاهای لوکس و دارای استخر و همچنین ادارات تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی ما به صورت شبانه‌روزی در تمام شهرستان‌های استان، از گلوگاه تا رامسر، مشغول اجرای این طرح هستند.

کد خبر 6753594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

