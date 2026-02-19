قطع گاز ۵۵ هزار ویلای خالی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی گفت: با توجه به افزایش مصرف انرژی در فصل سرما، پایش مستمر مصرف گاز ادارات و ویلاهای استان آغاز شده است تا جریان گاز برای منازل مسکونی حفظ شود.
وی افزود: از مجموع ۱۹۳ هزار ویلا و خانه دوم و سوم شناسایی شده در استان، گاز ۵۵ هزار واحد به دلیل خالی بودن از سکنه و مصرف بالا قطع شده است.
جوادی هشدار داد که مصرف بیرویه گاز در فصل سرد میتواند پایداری شبکه را به خطر بیندازد.
به گفته وی، به طور میانگین هفتهای بین ۵ تا ۷ هزار و ۵۰۰ ویلای خالی شناسایی و گاز آنها قطع میشود. عملیات بازرسی و پایش مصرف گاز ویلاهای لوکس و دارای استخر و همچنین ادارات تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: تیمهای عملیاتی ما به صورت شبانهروزی در تمام شهرستانهای استان، از گلوگاه تا رامسر، مشغول اجرای این طرح هستند.
نظر شما