۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

نظارت‌های ویژه دامپزشکی در چهارمحال و بختیاری همزمان با رمضان و نوروز

شهرکرد- اداره‌کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری طرح گسترده‌ای برای کنترل بهداشت مواد خام دامی در ایام رمضان و تعطیلات نوروز آغاز کرده است.  

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در چهارمحال و بختیاری از ۲۹ بهمن‌ماه کلید خورد و تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این برنامه با هدف صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی اجرا می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان، عباس گنجی، با اشاره به گستردگی این طرح گفت: ۱۳ گروه ثابت و ۱۵ گروه سیار در سطح استان فعال خواهند بود و دامپزشکان و کارشناسان تخصصی در این تیم‌ها حضور دارند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه یا نگهداری مواد خام دامی می‌توانند موضوع را به نزدیک‌ترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.

