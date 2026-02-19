به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مارک زاکربرگ مدیرعامل متا پلتفرمز، در جریان محاکمه‌ای مهم درباره اعتیاد جوانان به شبکه‌های اجتماعی، با وجود ارائه شواهدی مبنی بر اینکه کودکان زیر ۱۳ سال بخش قابل توجهی از کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام را تشکیل می‌دهند، بارها تأکید کرد این شرکت به افراد زیر ۱۳ سال اجازه عضویت نمی‌دهد.

در این دادگاه، مارک لانیر، وکیل زنی که از اینستاگرام و یوتیوبِ گوگل به دلیل آسیب به سلامت روان خود در دوران کودکی شکایت کرده، اظهارات زاکربرگ در کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۴ را به چالش کشید؛ جایی که او گفته بود کاربران زیر ۱۳ سال امکان ورود به این پلتفرم‌ها را ندارند. لانیر با ارائه اسناد داخلی متا، تلاش کرد این ادعا را زیر سؤال ببرد.

این پرونده به شکایت یک زن کالیفرنیایی مربوط است که از کودکی استفاده از اینستاگرام و یوتیوب را آغاز کرده است. او مدعی است این شرکت‌ها با وجود اطلاع از آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان، با جذب این گروه سنی به دنبال سودآوری بوده‌اند. به گفته وی، استفاده از این پلتفرم‌ها موجب افسردگی و بروز افکار خودکشی در او شده و اکنون خواستار پاسخگویی این شرکت‌هاست.

در مقابل، متا و گوگل این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده‌اند همواره در حال افزودن قابلیت‌هایی برای افزایش ایمنی کاربران بوده‌اند.

در یکی از ارائه‌های داخلی اینستاگرام در سال ۲۰۱۸ آمده است: «اگر می‌خواهیم در میان نوجوانان به موفقیت بزرگی دست یابیم، باید آنها را از سنین پایین جذب کنیم.» لانیر با اشاره به این سند گفت: «با این حال شما می‌گویید هرگز چنین کاری نکرده‌اید.»

زاکربرگ در پاسخ تأکید کرد منظور او به‌درستی برداشت نشده و طی سال‌ها گفتگوهایی درباره طراحی نسخه‌هایی ایمن‌تر از خدمات برای کودکان انجام شده است. به گفته او، متا حتی ایده راه‌اندازی نسخه‌ای از اینستاگرام برای کودکان زیر ۱۳ سال را بررسی کرد، اما در نهایت آن را اجرا نکرد.

همچنین نیک کلگ، معاون پیشین امور جهانی متا، در ایمیلی به زاکربرگ و دیگر مدیران ارشد نوشته بود: «ما محدودیت‌های سنی داریم که عملاً اجرا نمی‌شوند.» او افزوده بود تفاوت سیاست‌های اعمال‌شده در اینستاگرام و فیس‌بوک، ادعای انجام حداکثر تلاش در این زمینه را دشوار می‌کند.

زاکربرگ در دفاع از عملکرد شرکت گفت تأیید سن کاربران برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن کار دشواری است و این مسئولیت باید بر عهده سازندگان سیستم‌عامل‌های موبایلی باشد. او همچنین شهادت داد که نوجوانان کمتر از یک درصد درآمد اینستاگرام را تشکیل می‌دهند.

متا اکنون با خطر پرداخت خسارت‌های احتمالی در دادگاه هیئت منصفه لس‌آنجلس روبه‌رو است؛ پرونده‌ای که بخشی از موج گسترده دعاوی حقوقی علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در ایالات متحده به شمار می‌رود.

گفتنی است رقبای متا، یعنی اسنپ و تیک‌تاک، پیش از آغاز جلسات دادگاه با شاکی به توافق رسیده‌اند.